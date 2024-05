Tensions commerciales entre la Chine et l'Union européenne : Pékin lance une nouvelle enquête

Les tensions commerciales entre la Chine et l'Union européenne (UE) se poursuivent. Les relations entre les deux puissances économiques se sont tendues depuis la volonté de l'UE de réduire sa dépendance commerciale avec la Chine, notamment dans le domaine des technologies. Nouvel épisode dans ces tensions : Pékin a annoncé dimanche avoir lancé une enquête antidumping sur un produit chimique d'ingénierie, importé de l'UE, des Etats-Unis, de Taïwan et du Japon. Cette enquête concerne le copolymère de polyoxyméthylène, un plastique d'ingénierie utilisé dans les téléphones, les pièces détachées automobiles ou encore les équipements médicaux, a indiqué le ministère chinois du Commerce. Ces polymères peuvent remplacer partiellement des métaux tels que le cuivre et le zinc et ont diverses applications. Ils sont notamment utilisés dans les industries automobile, médicale et de l'électronique, a déclaré le ministère dans un communiqué.

Cette enquête durera un an mais pourra éventuellement être prolongée de six mois, selon le ministère chinois du Commerce. Le dumping est une pratique qui consiste notamment à vendre à l'étranger à des prix inférieurs à ceux pratiqués sur le marché national. Cette enquête annoncée fait suite à des investigations similaires menées par l'Union européenne (UE) sur les subventions accordées par la Chine à son industrie. En avril, l'UE a ouvert une enquête sur les marchés publics chinois de dispositifs médicaux, soupçonnant des pratiques « discriminatoires » contre les entreprises européennes. Pékin a aussitôt réagi, accusant l'UE d'envoyer des « signaux protectionnistes » et de « cibler les entreprises chinoises ».

Enquête sur le cognac

En janvier, la Chine avait lancé une enquête antidumping sur les eaux-de-vie de vin, comme le cognac, importées de l'UE sur fond de tensions commerciales entre les deux puissances économiques. Selon le ministère chinois du Commerce, cette initiative fait suite à une plainte déposée en novembre par l'Association chinoise des alcools, au nom du secteur chinois des eaux-de-vie de vin. « Cette demande contenait les éléments de preuve nécessaires à l'ouverture d'une enquête antidumping en vertu » de la réglementation chinoise, a indiqué le ministère dans un communiqué publié sur son site internet. Elle doit s'achever avant le 5 janvier 2025 mais pourra être éventuellement prolongée de six mois en cas de « circonstances particulières », avait précisé le communiqué chinois.

Début mai, Emmanuel Macron a remercié son homologue chinois Xi Jinping de ne pas imposer de taxes douanières « provisoires » contre le cognac français, après lui en avoir offert des bouteilles à l'occasion de sa visite d'État en France (6 et 7 mai). « Je remercie le président aussi de son ouverture quant aux mesures provisoires sur le cognac français et son souhait de ne pas les voir appliquées », a expliqué le chef de l'État français devant la presse, au côté du numéro un chinois, au terme de leur entretien en tête-à-tête à Paris. D'après une liste de présents remis au président chinois, figurait notamment parmi ces cadeaux un flacon de Cognac Hennessy X.O. et une carafe de Cognac « Louis XIII » de la Maison Rémy Martin.

Véhicules électriques

Préoccupée par la concurrence des véhicules électriques chinois sur le marché européen et pressée par la France, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen avait annoncé en septembre 2023 l'ouverture d'une enquête sur les subventions chinoises aux voitures électriques. La Chine avait dénoncé cette enquête, la jugeant comme « du protectionnisme pur et dur » et souligné qu'elle était de nature à nuire aux relations commerciales sino-européennes. Interrogée début janvier lors d'une conférence de presse à Bruxelles, Ursula von der Leyen ne s'était pas prononcée spécifiquement sur l'enquête chinoise sur les alcools, mais avait insisté sur l'importance d'avoir une concurrence « équitable » avec la Chine.