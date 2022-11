Tensions entre Washington et Pékin : Joe Biden et Xi Jinping calment le jeu

La Maison blanche assure que Joe Biden a pu partager ses préoccupations sur les sujets qui fâchent les deux premières puissances mondiales. A savoir Taïwan, l'Ukraine, le commerce ou encore les droits humains au Xinjiang et à Hong Kong. Le président américain se dit résolu à « éviter que la concurrence ne tourne au conflit ». Côté Chinois, on rappelle sobrement qu'aujourd'hui les deux puissances « partagent plus, et non moins, d'intérêts communs » tout en exhortant Washington à ne pas franchir de « ligne rouge » sur la question de Taïwan.