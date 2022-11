Chine : la politique « Zero Covid » de Xi Jinping continue de fragiliser l'économie

La politique « Zero Covid » continue de peser sur l'économie chinoise. Chaque jour, la population est soumise à des dépistages, des quarantaines obligatoires continuent d'être imposées aux personnes testées positives ainsi que des confinements quand des cas font leur apparition. En conséquence, les Chinois consomment moins et l'activité patine.

Ce qui s'illustre au travers des chiffres officiels des prix à la production communiqués par le Bureau national des statistiques (BNS), ce mercredi. L'indice PPI, qui mesure le coût des marchandises sorties d'usine, était, le mois dernier, en baisse de 1,3% sur un an. Lorsque cet indice est dans le rouge, cela traduit généralement une faible demande et un poids sur le bénéfice des entreprises. Déjà en septembre, les prix à la production, s'ils avaient gagné 0,9% connaissaient un rythme de progression le plus faible en un an.

Par ailleurs, les exportations du pays ont connu en octobre leur premier repli depuis 2020, sous l'effet de ces restrictions sanitaires et d'une menace de récession mondiale.

Plus largement, cette situation inquiète à l'échelle internationale. « Les paris sur la réouverture prochaine de la Chine ont pris du plomb dans l'aile alors que les cas de Covid ont bondi dans la province du Guangdong », souligne Edward Moya d'Oanda. « L'optimisme concernant une éventuelle réouverture de la Chine a fait place à la compréhension que toute perspective de réouverture pourrait prendre des mois », abonde Michael Hewson, analyste chez CMC Markets. « Les dernières données commerciales de la Chine ont également souligné la faiblesse de l'économie », poursuit-il.

Lire aussiLe ralentissement en Chine plombe les prévisions de croissance du FMI en Asie-Pacifique

Flambée des cours du porc

De son côté, l'indice des prix à la consommation, principale jauge de l'inflation, s'est inscrit en octobre en hausse de 2,1% sur un an, après 2,8% un mois plus tôt. Ce qui préoccupe particulièrement les autorités chinoises car cette hausse concerne surtout les cours du porc, tirés à la hausse par une épidémie de peste porcine qui a décimé le cheptel chinois en 2019. Ils ont ainsi bondi en octobre de 51,8% sur un an. D'un mois à l'autre, le prix de la viande la plus consommée de Chine prend encore 9,4%, malgré une intervention des autorités sur le marché pour enrayer cette flambée. Toutefois, depuis l'invasion russe de l'Ukraine, la Chine est relativement épargnée par la flambée mondiale des prix dans l'alimentaire.

Le nombre de milliardaires en forte baisse

Parallèlement, la Chine traverse une crise sans précédent dans l'immobilier, historiquement un moteur de la croissance. En témoigne l'immense perte encaissée par la développeuse immobilière Yang Huiyan, qui dirige la holding Country Garden. Elle a perdu 15,7 milliards de dollars cette année. Si elle est la milliardaire chinoise à avoir perdu la plus grande fortune personnelle, elle n'est pas la seule. Pony Ma, fondateur du géant de la high-tech Tencent, a lui vu 14,6 milliards s'envoler. Zhang Yiming, fondateur de ByteDance, maison-mère du réseau social TikTok, est à la deuxième place des milliardaires chinois, mais sa fortune a chuté de 28% à 35 milliards, alors que la valeur de sa compagnie est en baisse. Seul Zhong Shanshan, fondateur de l'entreprise d'eau en bouteilles Nongfu Spring, et qui reste le Chinois le plus riche cette année encore, a vu sa fortune augmenter de 17% à 65 milliards de dollars. Le fondateur d'Alibaba, Jack Ma, a, lui, dégringolé de la 5e à la 9e place après avoir perdu 29% de sa fortune, à 25,7 milliards.

De manière générale, le nombre de milliardaires en Chine a connu cette année sa plus forte baisse en 24 ans. Selon le classement établi par le cabinet chinois Hurun et publié mardi, 1.305 personnes en Chine ont une fortune estimée à au moins 5 milliards de yuans (691 millions de dollars), un chiffre en recul de 11% sur un an. Leur fortune cumulée avoisine les 3.500 milliards de dollars, en baisse de 18%. Tant en nombre de milliardaires qu'en fortune cumulée. Ainsi, près de 300 Chinois qui faisaient partie de cette liste l'an dernier n'y sont plus désormais, la plupart dans le secteur de l'immobilier, en crise en Chine depuis 2020. Le président du géant de l'immobilier Evergrande, Xu Jiayin, a, notamment, quitté le classement des 100 plus riches, rétrogradé à la 172e place alors que son entreprise croule sous une dette de 300 milliards de dollars.

Le Fonds monétaire international (FMI) prédit une croissance de 3,2% cette année en Chine, ce qui serait son rythme le plus faible en quatre décennies, hors pandémie.

(Avec AFP)