Ukraine : la centrale nucléaire de Zaporijjia à nouveau coupée du réseau électrique

[Article publié le lundi 22 mai 2023 à 07h53 et mis à jour à 09h27] Le risque d'accident nucléaire est-il accru ? L'administration d'occupation russe a annoncé que la centrale de Zaporijjia était, à nouveau, coupée du réseau électrique ce lundi, un incident potentiellement dangereux. Il est pourtant devenu fréquent en raison des bombardements liés aux combats dans la région de Zaporijjia entre les forces ukrainiennes et russes.

Dans un communiqué, l'opérateur ukrainien Energoatom a affirmé que cette coupure avait été causée par une « attaque » nocturne des forces russes ayant coupé la liaison avec la dernière ligne électrique à haute tension reliant la centrale au réseau ukrainien. Une nouvelle attaque aérienne a été signalée dans la nuit dans la région de Dnipro, selon le gouverneur local, qui a affirmé que quatre missiles et 15 drones russes avaient été abattus, et au moins huit civils blessés.

« En raison de la coupure d'une ligne à haute tension (...) la centrale a perdu son alimentation extérieure en électricité », a indiqué sur Telegram l'administration russe. Cette dernière ajoute que les causes de la coupure de cette ligne électrique étaient en train d'être établies. Elle a précisé que les générateurs diesel de secours du site avaient été enclenchés pour assurer son fonctionnement. « Le niveau de radiation à la centrale (...) est dans les normes », a ajouté l'administration, qui est liée au groupe public russe Rosatom.

Ces générateurs ont normalement du carburant pour fonctionner dix jours, selon Energoatom. « S'il est impossible de rétablir l'alimentation extérieure pendant cette période, un accident avec des conséquences radioactives pour la planète entière pourrait avoir lieu », a averti lundi Energoatom. Il s'agit officiellement de la septième fois que cet immense complexe nucléaire est coupé du réseau électrique depuis sa prise par l'armée russe, le 4 mars 2022. La précédente coupure, début mars, avait été causée par une vague d'attaque de missiles russes, selon l'opérateur public ukrainien. L'alimentation extérieure avait été rétablie après quelques heures.

Le 6 mai dernier, l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) avait alerté sur le risque d'un « grave accident nucléaire » à la centrale de Zaporijjia, en pleine évacuation d'une ville voisine où vivent la plupart des employés, et sur la situation « potentiellement dangereuse » autour du site.

Les effectifs de Zaporijjia ont graduellement diminué depuis le début du conflit, détaille le communiqué de l'AIEA, et la gestion du site est assurée par un nombre d'employés suffisant pour assurer la sécurité du site, selon les autorités russes. La centrale nucléaire de Zaporijjia, contrôlée par l'armée russe depuis mars 2022, est située au bord du fleuve Dniepr, qui dans cette zone sépare les deux camps.

« La situation dans la zone proche de la centrale nucléaire de Zaporijjia devient de plus en plus imprévisible et potentiellement dangereuse », avait averti le chef de l'Agence, Rafael Grossi, cité dans un communiqué de l'AIEA.