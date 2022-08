Ukraine : McDonald's va rouvrir des restaurants à Kiev et dans l'ouest du pays

« Mac revient », s'est félicité Dmytro Kuleba, le ministre ukrainien des Affaires étrangères sur Facebook. Il faisait référence à la décision de McDonald's de rouvrir progressivement certains de ses restaurants en Ukraine.

« Nous avons décidé de mettre en place un plan progressif de réouverture de certains restaurants à Kiev et dans l'ouest de l'Ukraine, où d'autres entreprises ont rouvert en toute sécurité », a annoncé, ce jeudi, le géant américain de la restauration rapide, dans une lettre du directeur général Paul Pomroy, transmise aux salariés. Ses établissements présents sur le sol ukrainien avaient tous été fermés suite à l'invasion du pays par l'armée russe le 24 février. L'enseigne a également fermé, de manière définitive cette fois, ses restaurants en Russie. En conséquence, le bénéfice net du groupe a chuté de 46% à 1,2 milliard de dollars au deuxième trimestre de 2022.

Les équipes de McDonald's vont donc, « au cours des prochains mois », commencer à travailler avec les fournisseurs, mais aussi préparer les magasins, « ramener les équipes et les employés des restaurants sur place ». Elles travailleront également à « mettre en œuvre des procédures et des protocoles améliorés pour assurer la sécurité de notre personnel et clients ».

« Travailler en Ukraine malgré la guerre »

Selon le groupe, cette décision a été prise « après de longues consultations et discussions avec des responsables ukrainiens, des fournisseurs et des spécialistes de la sécurité, et compte tenu de la demande de retour au travail de nos employés ». « Nous avons longuement parlé à nos employés qui ont exprimé un fort désir de retourner au travail et de voir nos restaurants en Ukraine rouvrir, là où il est sûr et responsable de le faire », précise le patron de McDo. « Ces derniers mois, la conviction que cela soutiendrait un petit mais important sentiment de normalité s'est renforcée. Et les responsables ukrainiens ont indiqué que les entreprises qui reprennent leurs activités soutiendront l'économie locale et le peuple ukrainien », a-t-il ajouté.

Un sentiment partagé par les autorités du pays. Dmytro Kuleba a, en effet, salué « le retour d'une grande entreprise américaine » comme étant « avant tout un signal pour les entreprises internationales quant à la possibilité de travailler en Ukraine, malgré la guerre », a-t-il déclaré. « Ce sont des lieux de travail, des impôts pour le budget de l'Ukraine et la survie de notre économie en période d'agression russe. C'est aussi une partie du redressement de l'Ukraine », a encore souligné le ministre ukranien des Affaires étrangères.

Moratoire de deux ans sur la dette extérieure

Autre mesure annoncée, mercredi soir, destinée à soutenir l'économie du pays : le Premier ministre Denys Chmygal a indiqué que l'Ukraine avait obtenu de la part de ses créanciers internationaux un moratoire de deux ans sur sa dette extérieure, évaluée à 20 milliards de dollars. « Les investisseurs en dette extérieure de l'Ukraine ont accepté de retarder les paiements jusqu'en 2024. Cela permet à l'Ukraine de maintenir la stabilité macro-financière et de renforcer la viabilité économique », s'est-il félicité sur Twitter. « Nous sommes reconnaissants aux investisseurs d'avoir accepté notre proposition. Grâce à la solidarité avec l'Ukraine manifestée par la communauté des investisseurs privés et le secteur public officiel, nous serons en mesure de répondre aux besoins de la population ukrainienne », a de son côté abondé le ministre des Finances, Serguiï Martchenko, cité dans un communiqué. Un groupe de créanciers occidentaux dont la France, les Etats-Unis, l'Allemagne, le Japon et le Royaume-Uni avaient donné le 20 juillet leur accord à un report de paiement d'intérêts sur la dette ukrainienne après une requête de Kiev, exhortant les autres détenteurs d'obligations à faire de même.

(Avec AFP)