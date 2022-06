DIRECT Législatives : la Nupes et Ensemble ! au coude à coude

Suivez notre direct

21h50: Le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, a estimé que les réactions de la Première ministre Elisabeth Borne à l'issue du premier tour des élections législatives "sentent un peu la panique". Quelques minutes auparavant, la cheffe du gouvernement avait appelé les "forces républicaines à se rassembler" autour du projet et des candidats de la majorité, seuls à porter "un projet de cohérence face aux extrêmes". "J'ai trouvé son intervention assez scandaleuse, quand elle cherche maintenant à expliquer qu'il y aurait deux extrêmes contre lesquelles il faudrait se battre (...) franchement ça sent beaucoup la panique", a réagi Olivier Faure sur France 2. Interrogé sur les différences de position au sein de la Nupes, Olivier Faure a dénoncé les "fake news" du camp de la majorité, qui dit "des choses qui n'ont aucun lien avec la réalité". "La réalité c'est qu'on a une équipe plurielle, soudée, qui est prête à gouverner et qui n'est pas une équipe des extrêmes", a-t-il ajouté.

21h24 : Christian Jacob (LR) ne veut donner "aucune voix pour les extrêmes" au second tour.

21h21 : Avec 33,38% des voix dans la cinquième circonscription de l'Ain, Damien Abad est ballotage.

20h59 : En ballotage favorable avec 34,3% dans la 6è circonscription du Calvados Elisabeth Borne a déclaré que Ensemble! est la seule force politique en mesure d'obtenir la majorité à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, plus d'une Français sur deux ne s'est pas déplacé aux urnes, notre premier devoir collectif c'est de faire reculer l'abstention. Au-delà des étiquettes, ce sont nos valeurs qui sont en jeu: la liberté, l'égalité, la fraternité et la laïcité. Face aux extrêmes, nous ne céderons rien. Le progrès social ça n'est pas la décroissance économique mais la liberté d'entreprendre et d'innover pour créer plus d'emploi et financer notre modèle social. La République ça n'est pas la remise en cause de nos institutions et l'insulte de nos forces de l'ordre, ce n'est pas de monter les Français les uns contre les autres, mais bien la laïcité l'égalité entre tous les citoyens. Nous avons besoin d'une majorité forte et engagée. Durant les jours qui viennent, tous les candidats et candidates continueront à porter ensemble notre projet, celui du pouvoir d'achat, d'une grande nation écologique, du plein emploi et du refus des inégalités de destin. Dimanche prochain face aux extrêmes et en votant pour les candidats de la majorité présidentielle, vous permettrez à la France d'être au rendez-vous de l'avenir et de ses valeurs".

20h35 : Eric Zemmour, président du parti d'extrême droite Reconquête!, a été éliminé au premier tour des législatives dans le Var, après être arrivé troisième, avec 23,19% des suffrages exprimés derrière la député sortante LREM Sereine Mauborgne (28,51%) et le RN Philippe Lottiaux (24,74%). Selon les chiffres complets de la préfecture du Var, l'ex-journaliste, quatrième à la présidentielle avec environ 7% des suffrages, a été devancé de 801 voix par le candidat du Rassemblement national. Dans le camp de Reconquête!, le maire de Cogolin, où le candidat d'extrême droite avait organisé sa soirée électorale dimanche soir, a reconnu cette défaite auprès de l'AFP.

Jean-Michel Blanquer éliminé dès le premier tour dans le Loiret

Gérald Darmanin en tête dans la 10e du Nord : 39,11%. Affrontera au second tour la candidate de la Nupes Leslie Mortreux (23,08%)

20h33 : Jean-Luc Mélenchon : "Au terme de ce premier tour la Nupes arrive en tête et sera présente dans plus de 500 circonscriptions au deuxième tour et dès lors les projections en sièges n'ont à peu près aucun sens sinon celui de maintenir une illusion. Pour le reste, la vérité est que le parti présidentiel, au terme du premier tour est battu et défait. Pour la première fois de la 5ème République, un président nouvellement élu ne parvient pas à réunir majorité à l'élection législative qui suit. J'appelle notre peuple au vu de ce résultat, à déferler dimanche prochain. Bien sûr pour rejeter définitivement les projets funestes de la majorité de Monsieur Macron. La retraite à 65 ans, le travail forcé pour le RSA et la partie cachée de son programme, c'est-à-dire les 80 milliards qu'il comptait retirer du budget de l'Etat pour permettre le retour des 3% de déficit (du PIB, ndlr) qu'il avait promis à la Commission européenne. Comme nous le savions et comme le bon sens l'indique, il est impossible de retirer une telle somme d'un budget. Si vous le décidez alors oui dans 10 jours, les prix seront bloqués, le Smic sera augmenté à 1.500 euros et l'indice des salaires des fonctionnaires sera augmenté. Dans un mois vous aurez la retraite à 60 ans en débat et peut être avant cela titularisation 800 contractuels du service public"

20h21 : Marine Le Pen obtient 55% des voix dans la 11ème circonscription du Nord-Pas-de-Calais, un "résultat en progression de 17% par rapport à 2017", a-t-elle dit.

"Dimanche prochain il est important de ne pas laisser Emmanuel Macron disposer d'une majorité absolue dont il abusera pour nous imposer son projet anti-social pour faire ce qu'il veut quand il veut, sans vous et souvent contre vous".

Entre un candidat Nupes et Ensemble!, Marine Le Pen appelle à "ne pas choisir entre les destructeurs d'en haut et les destructeurs d'en bas, entre ceux qui veulent vous priver de vos droits, ceux qui veulent vous priver de vos biens. La France n'est ni une salle de marché ni une Zad.

20h20 : Jordan Bardella, président du Rassemblement National qui arrive en 3e position lors de ce premier tour, "appelle les électeurs au sursaut" pour le second tour, assurant qu'il n'y a "pas de fatalité".

20h16 : La porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, candidate Ensemble! dans la 12e circonscription de Paris, assure que la majorité présidentielle est "présente dans une majorité de circonscriptions" au second tour des législatives.

20:14 : Selon Clémentine Autain, candidate Nupes à sa réélection dans la 11e circonscription de Seine-Saint-Denis, la coalition de gauche est "probablement présent(e) au second tour dans environ 480 circonscriptions", a-t-elle assuré sur TF1.

Il est 20 heures et déjà une première esquisse des résultats de ce premier tour des législatives se dessiné : L'alliance de gauche Nupes (LFI, PCF, PS et EELV) se place en tête à 25,7% suivie de près par la coalition macroniste Ensemble! de LREM/Renaissance, du MoDem et d'Horizons et baptisée Ensemble! avec 25,0%, selon une première estimation de l'Ifop-Fiducial. Viennent ensuite le Front national (19,3%), Les Républicains et alliés (11,6%). Reconquêtes n'arrive qu'en sixième position à 4%.

Selon les projections de BFM, Ensemble! obtiendrait entre 270 à 310 sièges, laissant planer l'incertitude quant à une majorité absolue. La Nupes deviendrait, elle, le premier groupe d'opposition avec entre 170 à 220 sièges. Loin derrière, Reconquêtes, d'Eric Zemmour n'aurait, selon ces projections, qu'entre 0 et 1 siège. Selon Ifop-Fiducial, Ensemble! récolterait 275 à 310 sièges, la Nupes 180 à 210, LR 40 à 60, et le RN 5 à 25 sièges. Le parti d'extrême droite pourrait ainsi, pour la première fois depuis 1986, constituer un groupe parlementaire.

Abstention record

Alors que les bureaux de vote fermeront leurs portes dans peu de temps à 20 heures, un chiffre semble déjà s'esquisser : celui d'une abstention record. Elle devrait atteindre ce dimanche pour le premier tour d'élections législatives, entre 52,5% et 53% selon les estimations de cinq instituts de sondage, le plus fort taux depuis 2002. C'est plus d'un point de plus que le précédent record de 2017 (51,3%). En d'autres termes, moins d'un Français sur deux pourrait ne pas s'être rendu aux urnes ce dimanche.



Une situation qui inquiète les partis à commencer par celui formé par la coalition macroniste de LREM/Renaissance, du MoDem et d'Horizons et baptisée Ensemble! qui pourrait ne pas obtenir la majorité absolue à l'issue de ces législatives - 289 sièges sur 577 - , compliquant considérablement la prise de décision durant le quinquennat. Par ailleurs, en comptant la Première ministre Élisabeth Borne, quinze membres du gouvernement sont en lice avec pour sanction de quitter l'exécutif en cas de défaite, conformément à une règle non écrite mais déjà appliquée en 2017 par Emmanuel Macron.

Ensemble! et l'alliance de gauche Nupes (LFI, PCF, PS et EELV) jouent les coudes à coudes dans les intentions de vote. Les deux distancent ainsi le Front national qui pourrait néanmoins obtenir entre 20 et 40 députés, contre 8 élus en 2017, et ainsi constituer un groupe parlementaire pour la première fois depuis 1986.