Les 5 infos business à retenir ce mardi matin (déficit, législatives, Chypre, Otan, hélicoptère)

Déficit public excessif : la Commission européenne compte ouvrir une procédure disciplinaire contre la France

Bruxelles s'apprête à adresser à la France un carton jaune en raison de son déficit public excessif. Maigre consolation, le pays est loin d'être le seul à être épinglé par l'exécutif européen qui va publier mercredi des rapports sur la situation économique et budgétaire de chacun des 27 pays de l'Union européenne.

Législatives : retraites, TVA, droit du sol... Jordan Bardella dévoile un programme aux contours flous

Le Rassemblement national entretient le flou sur son programme et cherche à rassurer. Dans un entretien au Parisien, Jordan Bardella en a esquissé les principales mesures, notamment l'abrogation de la réforme des retraites « à partir de l'automne ».

Chypre va s'offrir un système d'armes Made in France (MBDA et Arquus)

Après plusieurs mois d'incertitude, Chypre va finalement se doter de douze véhicules blindés Sherpa d'Arquus, qui seront armés du missile antichar Akeron de MBDA, selon des sources concordantes. Un protocole d'accord (MoU) devrait être prochainement signé entre Chypre et les industriels français.

Otan : 23 pays vont dépenser 2% de leur PIB dans la défense cette année

Le secrétaire général de l'organisation, Jens Stoltenberg, a affirmé ce lundi que « 23 (pays) alliés allaient cette année dépenser 2% ou plus de leur PIB pour la défense », soit le seuil minimum fixé par l'alliance qui compte 32 membres. Pour rappel, en 2014, seuls trois pays avaient atteint cet objectif de 2%.

L'hélicoptère garde toute sa pertinence sur le champ de bataille

PARIS AIR FORUM 2024 - Le général Pierre Meyer, patron de l'ALAT, et le PDG d'Airbus Helicopters, Bruno Even, mettent en garde sur le risque de se focaliser sur le seul conflit en Ukraine et d'oublier la plus-value qu'apporte l'hélicoptère dans d'autres conflits.

