Les 5 infos business à retenir ce mardi matin (Dette, Holcim, Etats-Unis, Pétrole, économie de guerre)

Le déficit public français a diminué à 4,7% du PIB en 2022

La dette publique et le déficit se sont résorbés d'après les derniers chiffres publiés par l'Insee, ce mardi 28 mars. Le ratio d'endettement public s'établit à 111,6% quand le déficit devrait s'est résorbé à 4,8%. Des chiffres bien meilleurs que ceux de 2020 et 2021 dus à une augmentation des recettes captées par l'Etat.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

Logement : Holcim et Seqens lancent à Gennevilliers la première la construction au monde en béton 100% recyclé

Le géant du ciment Holcim et le bailleur social Seqens ont annoncé, ce mardi 28 mars, qu'ils allaient construire à Gennevilliers près de Paris un ensemble de 220 habitations utilisant 100% de béton recyclé. Il s'agit d'une première mondiale selon les deux entreprises qui souhaitent se placer en bonne position dans la course aux logements moins émetteurs de CO2.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

Transition énergétique : les Etats-Unis et le Japon ont conclu un accord sur les échanges de matériaux critiques

La Maison Blanche a annoncé ce mardi 28 mars la signature d'un accord visant à faciliter les échanges entre les deux pays pour l'approvisionnement de matériaux critiques et de batteries pour les véhicules électriques. Objectif affiché, sécuriser les échanges commerciaux dans le contexte de la transition énergétique, et faire concurrence à la Chine.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

Pétrole et gaz : les investissements dans le offshore au plus haut depuis dix ans

Pour faire face à la demande croissante de gaz et de pétrole dans les prochaines années, les investissements sont en hausse, concentrés dans le offshore et dans le golfe Persique. Après avoir passé la barre des 100 milliards de dollars en 2022, ils devraient totaliser 214 milliards de dollars sur 2023 et 2024.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

Epargne, réduction d'impôt... Les pistes pour financer l'économie de guerre (Christophe Plassard, député)

Dans le cadre d'une mission flash, le député de Charente-Maritime Christophe Plassard (Horizons) propose au gouvernement dans un rapport, qui sera publié mercredi, de mettre en place une politique volontariste en matière de financement de la base industrielle et technologique de défense (BITD). Une de ses pistes pour financer l'économie de guerre. Emmanuel Macron va réunir ce mardi à l'Élysée les industriels de la défense pour faire le point sur le passage à une économie de guerre.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

______

ARTICLES BONUS

Bonne lecture et très bonne journée

______

RETROUVEZ NOTRE DOSSIER SPÉCIAL « LA REVANCHE DU NUCLÉAIRE »

[ ► Cliquez sur la Une pour accéder à notre édition spéciale de 82 pages]