Les 5 infos business à retenir ce vendredi matin (Rafale, retraites, Charles III, éolien, Terra)

Retraites : les violences montent d'un cran, la visite de Charles III « dans le viseur » des syndicats

Entrée dans son troisième mois, la contestation dans la rue contre la réforme a rassemblé jeudi entre 1,089 million de manifestants (Intérieur) et 3,5 millions (CGT) pour sa 9e journée de mobilisation et des centaines de casseurs ont été dénombrés à Paris par les forces de police. C'est dans ce contexte explosif que Charles III s'apprête à faire sa première visite officielle à l'étranger, en France, du 26 au 29 mars.

EXCLUSIF- Rafale, sous-marins : Narendra Modi à Paris pour le défilé du 14 juillet

Pour fêter les 25 ans de leur partenariat stratégique, New Delhi et Paris pourraient lancer en juillet une nouvelle ère beaucoup plus étroite dans leurs relations bilatérales. Narendra Modi et Emmanuel Macron ont beaucoup de dossiers de coopérations à évoquer.

En fuite, le fondateur de la cryptomonnaie Terra a été arrêté et inculpé aux Etats-Unis

Le fondateur en fuite de la cryptomonnaie Terra, Do Kwon, a été arrêté au Montenegro. Il a été interpellé à l'aéroport de la capitale Podgorica, en possession de « documents falsifiés » et a été inculpé aux Etats-Unis. La Corée du Sud va demander son extradition. De nombreux investisseurs ont perdu toutes leurs économies quand les cryptomonnaies Terra et Luna se sont effondrées

Projets éoliens : un couac administratif débouche sur un véritable fiasco pour l'Etat

A cause d'un banal vice de forme, le dernier appel d'offres sur l'éolien terrestre lancé par l'Etat a abouti à un loupé historique. Un coup dur pour le gouvernement, au moment où celui-ci a fait adopter son projet de loi relatif à l'accélération des énergies renouvelables.

Les secousses du secteur bancaire soutiennent les prix de l'or

Le métal jaune profite des turbulences dans le secteur bancaire pour jouer son rôle classique de valeur refuge pour les investisseurs. Cette semaine, il a franchi la barre symbolique des 2.000 dollars l'once, et pourrait s'apprécier si la hausse des taux marque le pas durant l'année, certains le voyant atteindre 2.050 dollars. Il est toujours soutenu par les achats des banques centrales.

