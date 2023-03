Retraites  : première journée d'action depuis le 49.3

L'interview télévisée d'Emmanuel Macron aura réussi à crisper les syndicats qui appellent ce jeudi à une nouvelle journée d'action, la première depuis que la loi sur la réforme des retraites a été adoptée par les parlementaires.

« Cette intervention va attiser la colère », a affirmé sur RTL le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, qui quittera la semaine prochaine la direction de la Confédération, lors du 53e Congrès de l'organisation. « La provocation vient de la part du pouvoir », a-t-il dit, dénonçant une comparaison « scandaleuse » avec les émeutes du Capitole et la volonté de l'exécutif de « casser la grève » en envoyant la police sur les piquets de grève. « Déni et mensonge », a fulminé son homologue de la CFDT Laurent Berger, alors qu'Emmanuel Macron venait d'affirmer qu'aucun syndicat n'avait proposé de compromis sur les retraites.

Si les syndicats n'avancent pas de chiffres, la police prévoit « entre 600 et 800.000 personnes sur environ 320 actions », dont 40 à 70.000 à Paris, où le cortège s'élancera à 14H00 de la place de la Bastille, en direction de la place de l'Opéra. Environ 500 Gilets jaunes et 500 éléments radicaux sont attendus à Paris, et « en province plus d'une dizaine de villes verront des démonstrations de l'ultra gauche, encouragées par le climat de violence des derniers jours ».

Jeudi noir dans les transports

Le syndicat FO-RATP, premier chez les conducteurs de métro, a appelé à faire de ce jeudi « une journée noire » dans les transports. Pour autant, si le trafic des RER et du métro parisien sera « très perturbé », il le sera moins que celui observé au début de la mobilisation où la plupart des lignes ne fonctionnait que pendant les heures de pointe avec un grand nombre de stations fermées. Ce n'est pas le cas aujourd'hui où un train sur deux ou sur trois seront assurés tout au long de la journée sur la plupart des lignes.

A la SNCF, seule la moitié des TGV Inoui et Ouigo et le tiers des TER rouleront. Selon plusieurs sources syndicales, le taux de déclaration d'intention, qui concerne les salariés obligés de se déclarer grévistes 48 heures à l'avance pour permettre d'organiser le plan de transports, atteint 35% à la SNCF. En France pour jeudi la direction générale de l'Aviation civile (DGAC) demande aux compagnies aériennes d'annuler 30% de leurs vols à Paris-Orly et 20% dans d'autres aéroports.

Les plateformes Marseille-Provence, Toulouse-Blagnac et Lyon-Saint-Exupéry sont concernées par la suppression d'un vol sur cinq au départ ou à l'arrivée. Ces consignes semblent traduire une mobilisation plus importante des aiguilleurs du ciel que celle observée ces derniers jours

La grève des éboueurs parisiens est reconduite

La grève des éboueurs parisiens engagée le 6 mars contre la réforme des retraites est reconduite jusqu'à lundi, selon les responsables de la CGT qui bloquent l'accès à l'usine d'incinération d'Ivry-sur-Seine. Mercredi, selon la mairie de Paris, 9.500 tonnes jonchaient les trottoirs, une estimation en légère augmentation pour la première fois depuis le début des réquisitions décidées jeudi par la préfecture de police.

Les usines d'incinération d'Ivry-sur-Seine et d'Issy-les-Moulineaux étaient toujours bloquées, celle de Saint-Ouen fait l'objet d'un barrage filtrant et le site d'évacuation de Romainville a de nouveau été débloqué par les forces de l'ordre, selon le syndicat Syctom. A Lyon, huit camions à benne appartenant aux services techniques de la métropole ont été sabotés dans la nuit de mardi à mercredi.

14,30% des stations-service en pénurie d'au moins un type de carburant

Sur le front des carburants, la situation s'est dégradée légèrement mercredi, avec 14,30% des stations-service en pénurie d'au moins un type de carburant contre 12% mardi, et 7,13% sont à sec, contre 6% mardi. Dans le Sud-Est, les Alpes-Maritimes ont annoncé un rationnement des quantités de carburant disponibles à la pompe, comme précédemment le Gard, le Vaucluse, les Alpes-de-Haute-Provence ou le Var. Seule une raffinerie TotalEnergies sur quatre est en fonctionnement.

Les deux raffineries d'Esso-ExxonMobil tournent encore: celle de Fos-sur-Mer, qui fonctionne en débit minimal, et celle de Port-Jérôme-Gravencho. Cependant les expéditions de carburants restent bloquées dans les deux sites. Du côté des dépôts pétroliers, le site de Puget-sur-Argens a été bloqué mercredi pendant sept heures. Deux actions simultanées de blocage sur deux ronds-points desservant deux dépôts pétroliers ont par ailleurs été menées au nord de Bordeaux.

Enfin, entre 40 et 50% de grévistes sont attendus dans les écoles maternelles et élémentaires, selon le Snuipp-FSU, premier syndicat du primaire.

Selon une source proche du gouvernement, l'exécutif s'attend à ce que la mobilisation « s'étiole » après la manifestation de jeudi, et à ce que tout rentre dans l'ordre « ce week-end ». Emmanuel Macron veut par ailleurs « réengager » un dialogue avec les partenaires sociaux sur le rapport au travail. Mais "il faut attendre quelques jours, quelques semaines", a-t-il observé. Réponse immédiate de Laurent Berger : « Ce sont des mots creux, pour l'instant, il y a un gros conflit social, une crise démocratique, une crise sociale. Faut être dingue, il y a un délai de décence ».

