« Je ne prépare pas 2027 ! », assure Bruno Le Maire qui vante sa bonne « entente » avec Emmanuel Macron

Le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire l'a affirmé dimanche sur LCI : « je ne prépare pas 2027 », année de la prochaine élection présidentielle française, déclarant également que ses relations avec Emmanuel Macron étaient « très bonnes ».

« Je suis à ma tâche, elle est lourde, elle est difficile », a affirmé Bruno Le Maire. « L'élection présidentielle n'est pas un concours auquel on se prépare des années à l'avance, je ne prépare pas 2027 et je me concentre sur les responsabilités qui sont les miennes depuis sept ans, ce qui n'est pas ordinaire sous la Ve République, avec beaucoup de sérénité, beaucoup de détermination [...] Croyez-moi ça suffit à remplir la journée d'un homme », a-t-il ajouté.

« Tant que le président de la République me fera confiance, je resterai aux fonctions qui sont les miennes », a encore déclaré Bruno Le Maire, alors qu'un autre ministre issu de la droite comme lui, Gérald Darmanin, a annoncé son intention de quitter le gouvernement après les Jeux Olympiques.

Interrogé sur des tensions avec Emmanuel Macron notamment autour du dérapage budgétaire, le ministre a déclaré : « je vous rassure, mes relations avec le président de la République sont très bonnes, elles l'ont toujours été, la meilleure preuve est qu'il m'a maintenu sa confiance ». Ainsi, « il n'y a pas de problème politique car il y a une concorde parfaite sur l'objectif stratégique du rétablissement des finances de la nation française », a-t-il ajouté. Il déplore « voir beaucoup de commentaires, beaucoup de remarques, beaucoup d'observations de personnes qui à ma connaissance n'ont jamais assisté aux discussions que nous pouvons avoir », a encore affirmé Bruno Le Maire.

Interrogé sur une éventuelle accession au pouvoir en 2027 de Marine Le Pen, il a répondu : « c'est une hypothèse que je n'envisage pas ». « La politique de Marine Le Pen serait économiquement, financièrement, culturellement, une catastrophe pour notre pays. [...] Le programme économique de Marine Le Pen est un programme économique communiste », a-t-il également déclaré, citant notamment « le retour à la retraite à 60 ans qui coûterait des dizaines de milliards d'euros ».