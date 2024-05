Quand « la firme » Macron rencontre « la firme » Sarko

Pierre Charon est un privilégié. L'ancien sénateur LR de Paris a été décoré mardi de la Légion d'honneur par Emmanuel Macron. Dans la salle des Fêtes de l'Élysée, le pâtissier Pierre Hermé, le pilote de rallye Sébastien Ogier, les anciens ministres Dominique Perben et Alain Richard, l'ex-PDG d'Orange Stéphane Richard ou encore l'ancien sénateur André Gattolin font également partie des heureux élus du jour. Mais celui qui fut longtemps proche de Nicolas Sarkozy a droit à une attention particulière. Dans la foulée de la cérémonie, un dîner a été organisé dans un salon du Palais pour lui et une vingtaine de ses amis les plus fidèles. Brigitte Macron s'est occupée de tout. Depuis la fin du premier mandat, Pierre Charon a intégré le cercle rapproché du couple présidentiel. Cet hiver, le chef de l'État a même un temps songé à faire de ce nouvel homme de confiance, qui le fait aussi tant rire, son conseiller politique au sein de son cabinet.

Lire aussiComment l'ombre de Sarkozy divise Les Républicains

En cette veille de 1er Mai, c'est une soirée comme les aime Emmanuel Macron à l'Élysée. Elle s'étire tard dans la nuit - les derniers convives ne repartiront que vers 2 heures du matin. Les cigares et les alcools forts ont été sortis. On évoque les heures glorieuses ou moins avouables de la Ve République. En la matière, Pierre Charon, qui a commencé sa carrière avec Jacques Chaban-Delmas et côtoyé de près Jacques Chirac, est intarissable. Le chef de l'État adore ça. Il raffole également des histoires de grands flics. Cela tombe bien : Frédéric Péchenard, ancien patron de la Police nationale, fait partie des invités de l'ancien sénateur. Mais lors de ces agapes, il n'y en a pas que pour le passé. On parle aussi de la situation politique actuelle. Les élections européennes de juin s'annoncent très difficiles pour la majorité. Dans les sondages, la liste macroniste est largement reléguée sous les 20% et distancée par celle de Jordan Bardella. À l'Assemblée nationale, tout s'est encore un peu plus compliqué. Les Républicains menacent de déposer à l'automne une motion de censure qui pourrait faire chuter le gouvernement Attal.

Parmi les convives de Pierre Charon, il y a Franck Louvrier et Laurent Solly, qui ont été deux des principaux piliers de Nicolas Sarkozy lors de sa conquête du pouvoir. Si le second, désormais vice-président pour l'Europe du Sud de Meta, a depuis longtemps changé de vie, le premier est le maire LR de La Baule. Ces derniers mois, Franck Louvrier ne cesse de plaider pour qu'une coalition entre la Macronie et Les Républicains voie le jour dans la perspective des municipales de 2026 et de la présidentielle de l'année suivante. Patron du groupe Union centriste au Sénat, Hervé Marseille est également présent. À l'occasion des européennes, sous son impulsion, son parti, l'UDI, a rejoint la majorité. Petit à petit, le sénateur des Hauts-de- Seine devient un interlocuteur régulier du chef de l'État. Richard Ferrand appartient, lui, de très longue date à cette catégorie. L'ancien président de l'Assemblée nationale, qui a quitté la politique active depuis 2022, est encore de la fête... De tous ces hommes qui ne manquent pas d'expérience, le chef de l'État a donc envie de recueillir l'avis.

Auprès de ses interlocuteurs, il teste différentes hypothèses

Le dîner n'est pas placé, cela facilite les échanges. Que devra-t-il faire après le 9 juin, si la catastrophe annoncée est au rendez-vous ? Prendre très vite une initiative ? Ou plutôt laisser passer l'été et les Jeux olympiques et attendre de voir comment se déroulera l'automne ? Alors que le mitan de son second mandat n'est pas encore atteint, le président ne veut surtout pas qu'une impression de fin de règne imprègne tout. Auprès de ses interlocuteurs, il teste différentes hypothèses. « Je l'ai senti ouvert à toutes les possibilités », confiera plus tard l'un d'eux. « Il s'interroge beaucoup sur la suite », dira un autre. Autour du président, les conversations sur ces lendemains si incertains procèdent également par cercles concentriques. Pierre Charon a tenu à ce que plusieurs actuels ou anciens conseillers d'Emmanuel Macron ou de son épouse, avec lesquels il s'entend bien, soient là : Bruno Roger-Petit, Jonathan Guémas, Tristan Bromet et Clément Léonarduzzi. « La firme Sarko a rencontré la firme Macron. Mais sans Sarkozy », en tirera comme conclusion l'un d'eux.

C'est une soirée comme il les aime à l'Élysée. Pourquoi celle-ci devrait-elle finir ? Brigitte Macron est allée se coucher depuis longtemps, quand le chef de l'État improvise une visite guidée pour Pierre Charon et ses derniers convives. Il leur présente les tableaux exposés dans l'antichambre du rez-de-chaussée du Palais. Il les emmène dans le boudoir d'Argent, la pièce dans laquelle Napoléon Ier a signé son abdication. Puis il leur montre la porte par laquelle le général de Gaulle a quitté l'Élysée en 1969 pour ne plus jamais revenir. Parmi les présents, qui peut imaginer qu'il faut y voir un signe? Infatigable combattant, Emmanuel Macron n'est pas du genre à déjà envisager sa sortie.