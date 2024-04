Ciotti, la vie sans Sarkozy

Éric Ciotti n'a plus envie de voir Nicolas Sarkozy. Mi-janvier, le patron des Républicains a annulé le déjeuner qu'il avait prévu avec l'ex-chef de l'État, dans les bureaux de celui-ci rue de Miromesnil. Ces agapes avaient pourtant été programmées à la demande du député des Alpes-Maritimes. Depuis, il n'y a plus eu de contact entre eux.

Lire aussiNos informations confidentielles : Ciotti et Attal, dîner à Matignon, Khattabi...

Le ralliement de Rachida Dati au camp macroniste a tout fait basculer

Auparavant, les deux hommes échangeaient pourtant régulièrement. Nicolas Sarkozy avait même vu d'un œil très favorable l'élection d'Éric Ciotti à la tête de LR, il y a quinze mois. Ces vingt dernières années, le second a été un soutien fidèle du premier. Mais le ralliement de Rachida Dati au camp macroniste a tout fait basculer. Le leader des Républicains ne l'a pas digéré. Il y a vu la main de Nicolas Sarkozy, même si celui-ci n'a eu aucun rôle actif dans la nomination de la patronne de LR à Paris au ministère de la Culture, le 11 janvier. Emmanuel Macron a géré lui-même l'opération. L'ancien président n'en a été informé que quelques heures avant son officialisation. Désormais, Éric Ciotti pense que ce dernier appellera à voter pour la liste macroniste lors des élections européennes de juin.

Un autre responsable de LR se tient lui aussi en ce moment à distance de l'ancien héros de la droite. Olivier Marleix, le patron du groupe LR à l'Assemblée, qui a été son conseiller à l'Élysée, ne l'a pas vu récemment. Le député de l'Eure juge en effet qu'il serait vraiment temps que l'ancien chef de l'État soit plus lucide sur l'actuel président. « Les Macron vous ont eu comme ils ont eu les autres », lui a-t-il ainsi lancé, lors d'un de leurs derniers échanges. Olivier Marleix lui a même conseillé de lire le livre au vitriol paru en 2021 sur Emmanuel Macron, Le Traître et le Néant, de Gérard Davet et Fabrice Lhomme, auteurs quelques années plus tôt de plusieurs ouvrages assassins sur... Nicolas Sarkozy.