Allemagne : la production industrielle reste pénalisée par les pénuries

La production industrielle a sensiblement chuté en Allemagne en juin, et cela pour le troisième mois d'affilée, sur fond de problèmes récurrents d'approvisionnement en matériaux et composants plombant de nombreux secteurs, selon des chiffres publiés vendredi.

Ainsi, la production industrielle (y compris le BTP) allemande a baissé de 1,3% en juin par rapport à mai, déjouant le consensus des analystes qui prévoyaient un rebond de 0,5%, selon Factset. Cette contre-performance vient après celle de mai (-0,8%), révisée à la baisse par l'institut de statistique Destatis. Sur un an, la production industrielle de la première économie européenne connaît une hausse de 5,1%. Mais l'indicateur reste 6,8% sous son niveau de février 2020, avant la crise sanitaire.

Goulets d'étranglement

La baisse de la production industrielle d'avril à juin repose principalement sur "des goulets d'étranglement dans les semi-conducteurs, en particulier dans le secteur automobile, qui posent encore des problèmes à l'heure actuelle", note le ministère allemand de l'Economie dans un communiqué.

Ainsi, selon l'Association allemande des constructeurs automobiles, 246.000 modèles ont été produits en juillet, soit 25,3% de moins qu'en juillet 2020, à cause de ce manque de semi-conducteurs. De même, le secteur des industries mécaniques subit le manque de composants électroniques et d'acier. "Ces deux secteurs, automobile et machines et équipements industriels, comptent pour presque un tiers de la production manufacturière totale de l'Allemagne. Etant donné que les carnets de commande sont pleins, cela implique que la production industrielle devrait revenir à niveau, une fois les pénuries résorbées", indique Stefan Schilbe, chef économiste chez HSBC.

"Il est aussi possible que certaines entreprises aient décidé d'anticiper les fermetures de l'été en raison de l'impossibilité d'utiliser leurs capacités de production à plein régime", ajoutent de leur côté les experts d'Oxford Economics.

Dans le détail, la production manufacturière accuse un recul de 1% sur un mois. La production de biens d'équipement en particulier a diminué de 2,9% en juin, contre un bond de 3,4% côté biens de consommation.

En restant à un niveau élevé, la production dans le BTP a néanmoins baissé de 2,6% sur un mois, en étant freinée par "une pénurie de bois d'œuvre, qui pourrait toutefois être rapidement surmontée", ajoute le ministère.

Ralentissement de la croissance économique

Tandis que le deuxième trimestre a été décevant pour la production industrielle allemande, celle-ci devrait jaillir à nouveau comme "le ketchup dans la bouteille en verre", et ce "une fois que les frictions dans la chaîne d'approvisionnement commenceront à se résorber", note Carsten Brzeski, économiste chez ING.

Cette augmentation de la production industrielle, les experts d'Oxford Economics la voient se profiler "à l'automne". Ils considèrent que "en attendant, la reprise économique en Allemagne reposera fortement sur le secteur des services".

Pour le moment, cette contre-performance se traduit pour l'Allemagne par une croissance du PIB au deuxième trimestre de 1,5%, sous les 2% qu'affiche l'ensemble de la zone euro.