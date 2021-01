Après le chaos, l'Allemagne a redémarré le moteur de l'industrie européenne

L'activité manufacturière s'est légèrement reprise en décembre en France après sa contraction de novembre, la confiance des entreprises se redressant avec les perspectives positives suscitées par l'arrivée des vaccins contre le Covid-19, selon des données publiées lundi par le cabinet IHS Markit. (Crédits : MICHAEL DALDER)

La croissance du secteur manufacturier de la zone euro a fini l'année à un pic de plus de deux ans et demi : cela signifie que l'économie a été moins touchée par la pandémie qu'au début de l'année, selon les résultats de l'enquête réalisée par IHS Markit auprès des directeurs d'achat. L'Allemagne a de nouveau joué un rôle moteur et, contrairement à l'industrie dominante des services, les usines européennes sont restées pour la plupart ouvertes.