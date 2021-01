Aux Pays-Bas, les données de personnes testées au Covid-19 revendues sur Internet

(Crédits : PIROSCHKA VAN DE WOUW)

« Cela coûte entre 30 et 50 euros et vous recevrez ensuite l'adresse du domicile, l'adresse de messagerie électronique, les numéro de téléphone et de sécurité sociale de la personne », rapporte un média local. Deux employés du service local de santé publique, soupçonnés du vol de données ont été arrêtés, a annoncé la police néerlandaise.