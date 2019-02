Brexit : le Premier ministre irlandais croit à la possibilité d'un accord

"Un accord peut être conclu", a-t-il dit devant les caméras de la RTE, la radiotélévision irlandaise, après une rencontre avec des représentants du Parti unioniste démocrate (DUP), formation nord-irlandaise indispensable à la majorité parlementaire de la Premier ministre britannique et farouchement opposée à l'actuel accord de Brexit.

Rétablir la confiance

Varadkar, qui espère que son dîner à suivre avec Theresa May à Dublin permettra de "rétablir la confiance" après des semaines d'animosité, a ajouté que ses entretiens avec des représentants du DUP et d'autres partis nord-irlandais s'étaient "très bien" passés et a jugé que le DUP et le gouvernement de la République d'Irlande avaient plus de choses en commun que de divergences sur le dossier du Brexit.

Pour autant, a-t-il ajouté, il est difficile de savoir à ce stade si un accord pourra être trouvé d'ici au 29 mars ou s'il sera nécessaire, afin d'éviter un Brexit sans accord, de repousser la date du divorce. Arlene Foster, la dirigeante du DUP, a évoqué pour sa part un "bon rendez-vous" avec Varadkar mais n'a pas voulu exposer les mesures spécifiques dont ils avaient parlé.

La frontière irlandaise au centre des préoccupations

La question de la frontière irlandaise est au coeur du blocage entre Londres et les Européens, l'accord initial négocié par le gouvernement britannique et la Commission européenne - et entériné par les chefs d'Etat et de gouvernement des Vingt-Sept -, ayant été massivement rejeté par les députés britanniques de la Chambre des communes.

Par un amendement approuvé fin janvier, ces derniers ont mandaté Theresa May pour qu'elle trouve des "mécanismes alternatifs" au "backstop", la clause de sauvegarde qui doit, en dernier recours, garantir qu'il n'y aura pas de rétablissement d'une frontière physique entre la République d'Irlande et la province britannique d'Irlande du Nord.

Les Européens, Dublin en tête, ont répondu qu'ils ne rouvriraient pas l'accord et qu'ils ne reviendraient pas sur le "backstop". Ils sont prêts en revanche à retravailler la déclaration politique, un texte d'une trentaine de pages qui accompagne l'accord de retrait et fixe le cadre de la négociation des futures relations commerciales entre le Royaume-Uni et l'UE. Varadkar a insisté sur le fait que les deux parties voulaient éviter le retour d'une frontière physique à travers l'île d'Irlande. "Souvent, quand on est d'accord sur tous les objectifs majeurs, il est possible de trouver une solution", a-t-il dit.