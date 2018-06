Brexit : Londres annonce de nouvelles propositions

"Je suis absolument convaincu que la Première ministre aura un bon ensemble de propositions pour le conseil de juin et que nos collègues en Europe y répondront positivement", a déclaré Sajid Javid à la BBC. Il a ajouté que ces propositions étaient conformes aux prédécentes déclarations de Theresa May sur la sortie du Royaume-Uni de l'UE, prévue le 29 mars prochain.

Londres promet l'avancée de plusieurs projets

Sajid Javid promet également la publication d'un "livre blanc" gouvernemental sur le Brexit avant le sommet. Ce document dévoile les plans du Royaume-Uni en vue de la négociation à venir avec ses partenaires européens sur la sortie de l'Union européenne. Le ministre de l'Intérieur a garanti de revoir une partie importante de la politique d'immigration du Premier ministre et un ministre de la Défense a rouvert le débat sur les enquêtes historiques sur les actions des forces armées britanniques en Irlande du Nord.

Sajid Javid, ministre de l'intérieur britannique. Crédits (Reuters)

Mais alors que la question de la frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande reste l'une des plus délicates à régler, Dublin a réclamé samedi des propositions écrites du gouvernement britannique dans les deux semaines, sous peine d'un été de négociation "incertain".

Divorce compliqué entre Londres et Bruxelles

A moins d'un an de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, prévue le 29 mars 2019, les négociations sur la future relation sont encore loin d'être bouclées entre Londres et Bruxelles, malgré la conclusion d'un accord préliminaire en décembre.Un nouveau cycle de discussions doit démarrer début juin. Si les blocages persistent, la perspective d'un accord final pour octobre s'éloignera. Et, inversement, le risque du "no deal" en mars 2019 augmentera.

(avec Reuters)