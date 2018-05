Brexit : Wizzair, la low-cost hongroise devient anglaise pour maintenir son activité au Royaume-Uni

Si l'incertitude du maintien ou pas du Royaume¬-Uni dans l'espace européen a poussé la compagnie britannique a créé une filiale autrichienne pour s'assurer de pouvoir voler librement dans l'Union européenne en cas de Brexit dur, une compagnie low-cost membre de l'UE, en l'occurrence la hongroise Wizz Air, a fait la démarche inverse pour être sûre de maintenir et développer ses opérations entre le Royaume-Uni et le continent. La compagnie aérienne hongroise a ainsi créé une filiale Wizz Air UK, qui a obtenu ce jeudi un certificat de transporteur aérien au Royaume-Uni. Pour le directeur général de Wizzair, József Váradi, le lancement de cette filiale britannique est "un pan central de notre stratégie de secours face au Brexit".

En ayant une compagnie britannique, Wizzair devrait être en mesure de préserver ses opérations entre le Royaume-Uni et le reste de l'Europe si le Brexit devait se solder par un retour à des accords bilatéraux entre le Royaume-Uni et chaque pays de l'UE mais aussi avec les pays non communautaires. En revanche, la création de cette filiale ne servira pas à grand chose si, à l'issue des négociations sur le Brexit, fin mars 2019, le Royaume-Uni est maintenu dans le ciel européen, comme le sont aujourd'hui la Suisse ou la Norvège.

Le Royaume-Uni, un marché clé

Le Royaume-Uni est un marché clé pour Wizz Air. La compagnie assure en effet 74 liaisons à partir et vers le Royaume-Uni avec 23 pays et via 9 aéroports britanniques. Le groupe propose ainsi un total de 9 millions de sièges à la vente à partir et vers le Royaume-Uni pour 2018, soit 14% de plus sur un an.

Siégeant à l'aéroport de Luton, au nord de Londres, Wizz Air UK disposera de 8 avions Airbus A320 et A321 d'ici à la fin 2018 qui seront basés au Royaume-Uni, entraînant la création de 300 emplois de pilotes, personnels de c abine et encadrement. Le premier vol de cette filiale a décollé ce jeudi pour Bucarest. Au-delà de ce pays et en comptant l'ensemble de son activité, Wizz Air a précisé jeudi avoir transporté un peu plus de 30 millions de passagers pendant la période de 12 mois achevée le 30 avril, soit 23,7% de plus sur un an.