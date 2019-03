Brexit : May propose un report au 30 juin

Après avoir rejeté mardi l'accord de divorce conclu par la Première ministre Theresa May avec Bruxelles, les députés britanniques ont rejeté, ce mercredi 13 mars dans la soirée, d'extrême justesse, l'option d'un Brexit sans accord. 312 membres de la Chambre des Communes ont voté contre cette possibilité et 308 ont voté pour, soit un écart très serré de 4 votes.

S'exprimant devant les parlementaires, Theresa May les a invités à approuver l'accord de sortie de l'Union négocié avec Bruxelles afin de pouvoir obtenir une "courte prolongation technique" de l'article 50, faute de quoi le Brexit pourrait ne pas intervenir avant longtemps.

"Une courte extension technique ne sera offerte que si nous avons un accord en place", a dit la Première ministre. Sans accord, "une extension beaucoup plus longue" sera nécessaire tout comme la tenue d'élections européennes au Royaume-Uni, a-t-elle ajouté.

Le gouvernement britannique va proposer jeudi de repousser le Brexit au 30 juin à condition que le Parlement approuve d'ici au 20 mars le projet d'accord négocié avec Bruxelles, a annoncé mercredi le président de la Chambre des Communes, John Bercow.

Si le texte est adopté d'ici le 20 mars, "le gouvernement s'efforcera d'obtenir un accord avec l'Union européenne afin d'obtenir un report pour une période qui s'achèvera le 30 juin 2019", a expliqué le président de la Chambre des Communes.

La Commission européenne a dit prendre acte du résultat du vote de la Chambre des Communes tout en prévenant qu'elle le jugeait insuffisant, renouvelant son appel en faveur d'une adoption du projet d'accord négocié entre Theresa May et Bruxelles. Il n'existe, pour sortir de l'Union, que deux solutions, celle qui passe par la conclusion d'un accord et celle qui passe par l'absence d'accord, a rappelé l'exécutif européen.