Danemark, Norvège et Islande suspendent le vaccin AstraZeneca

Les autorités sanitaires norvégiennes ont annoncé à leur tour jeudi la suspension "par précaution" des vaccins anti-Covid d'AstraZeneca, emboîtant le pas au Danemark qui a pris une décision similaire en raison de craintes liées à la formation de caillots sanguins. "Nous faisons une pause en Norvège dans la vaccination avec AstraZeneca", a déclaré un haut responsable de l'Institut national de santé publique, Geir Bukholm, lors d'une conférence de presse.

Le Danemark, rapidement suivi par l'Islande, avait annoncé une décision similaire un peu plus tôt, invoquant également le principe de précaution.

Le pays a suspendu par précaution et jusqu'à nouvel ordre l'utilisation du vaccin "après des rapports de cas graves de formation de caillots sanguins chez des personnes qui ont été vaccinées" avec ce produit, a indiqué l'Agence nationale de la Santé danoise.

L'organisme a cependant souligné qu'"à l'heure actuelle, on ne peut pas conclure à l'existence d'un lien entre le vaccin et les caillots sanguins" et a prévu de réévaluer cette suspension dans deux semaines.

"Nous attendons des informations pour voir s'il y a un lien entre la vaccination et ce cas de caillots sanguins", a précisé Geir Bukholm.

"C'est le principe de précaution", a assuré M. Bukholm, en soulignant qu'aucun lien n'avait à ce stade été établi entre le vaccin du laboratoire anglo-suédois et les cas de thrombose, dont un mortel, rapportés au Danemark.

L'EMA n'établit pas de lien sur le décès en Autriche

L'Autriche avait annoncé lundi avoir cessé d'administrer un lot de vaccins produits par le laboratoire britannique, après le décès d'une infirmière de 49 ans qui a succombé à de "graves troubles de la coagulation" quelques jours après l'avoir reçu.

Quatre autres pays européens, l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie et le Luxembourg, avaient suspendu dans la foulée les vaccinations avec des doses provenant de ce lot, livré dans 17 pays et qui comprenait un million de vaccins.

Mercredi une enquête préliminaire de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a souligné qu'il n'existait aucun lien entre le vaccin et le décès survenu en Autriche.

Selon l'EMA, seulement 22 cas de thromboses avaient été signalés à la date de mardi pour plus de trois millions de personnes vaccinées dans sa zone (Union européenne, Norvège et Islande).

"Les informations disponibles à ce jour indiquent que le nombre de thromboembolies chez les personnes vaccinées n'est pas supérieur à celui observé sur l'ensemble de la population", a affirmé l'EMA dans un communiqué transmis.

AstraZeneca défend son bilan

De son côté, AstraZeneca, qui a développé le vaccin avec l'université d'Oxford (Royaume-Uni), a défendu la sécurité de son produit. "La sécurité du vaccin a été largement étudiée dans les essais cliniques de phase III et les données (...) confirment que le vaccin a été généralement bien toléré", a indiqué à l'AFP un porte-parole du groupe.

Le gouvernement britannique a aussi jugé le vaccin "sûr" et "efficace".

