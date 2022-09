Énergie : l'Espagne baisse la TVA sur le gaz à 5%

C'est la même inquiétude parmi tous les gouvernements en Europe : comment éviter que la flambée des prix de l'énergie ne plombe les finances des ménages cet hiver. Une question à laquelle l'Espagne répond par une baisse de la TVA sur le gaz de 21% à 5% à partir d'octobre et jusqu'à la fin de l'année, comme l'a annoncé le Premier ministre, Pedro Sanchez. « Alors que nous allons entrer dans l'automne et dans l'hiver, il nous paraît raisonnable d'essayer de faire baisser la facture de chauffage » des Espagnols, a-t-il déclaré sur la radio Cadena Ser. Cette mesure sera en vigueur « initialement" d'octobre à fin décembre, mais Pedo Sánchez s'est dit prêt à la « prolonger l'année prochaine, le temps que durera la situation tant difficile que nous traversons ». Le 24 août dernier, le contrat à terme du TTF néerlandais, référence du marché européen du gaz naturel, a atteint un nouveau record en s'échangeant à 300,165 euros le Mégawattheure, en hausse de plus de 11%.

Cette baisse de la TVA vient s'ajouter aux différentes mesures déjà prises par l'exécutif, notamment des subventions sur les carburants, les transports et des baisses d'impôts sur l'électricité.

Inflation à deux chiffres

Témoin de l'envolée des tarifs de l'énergie, l'Espagne connaît une inflation à deux chiffres depuis le mois de juin, un niveau inédit depuis le milieu des années 1980. Elle a toutefois ralenti au mois d'août passant de 10,8% en juillet à 10,4%. Selon le gouvernement espagnol, elle devrait baisser d'ici la fin de l'année, mais rester élevée, avec un niveau moyen de 7,8% prévu en 2022. Se félicitant du ralentissement enregistré en août, la ministre de l'Economie Nadia Calviño a toutefois appelé à la « prudence », tant « l'incertitude » est « élevée » à cause de la guerre en Ukraine. A l'échelle européenne, l'inflation ne semble pas prête de ralentir. Elle s'est même accélérée dernièrement passant de 8,9% en juillet à 9,1% en août dans la zone euro (les 19 pays à avoir adopté la monnaie unique), selon une première estimation publiée mercredi par Eurostat.

De quoi pousser la banque centrale européenne dans le sens d'un redressement monétaire plus agressif que prévu. Les gouverneurs de la BCE débattront, en effet, le 8 septembre de la possibilité d'un relèvement des taux de 75 points de base au lieu des 50 comme en juillet dernier. Et ce, malgré le risque de récession que cela pourrait entraîner. « Si une banque centrale sous-estime la persistance de l'inflation - comme la plupart d'entre nous l'ont fait au cours de la dernière année et demie - et si elle tarde à adapter ses politiques en conséquence, les coûts peuvent être considérables », a, ainsi, justifié Isabel Schnabel, membre du directoire de la BCE lors de la réunion de Jackson Hole, aux Etats-Unis, samedi dernier.

Succès pour le pass ferroviaire gratuit instauré face à l'inflation

Près de 500.000 personnes ont déjà demandé un pass ferroviaire gratuit pour les trains régionaux et de banlieue en Espagne dans le cadre des mesures prises pour soutenir le pouvoir d'achat, a annoncé jeudi le gouvernement espagnol. Entré en vigueur jeudi pour une période de quatre mois, ce dispositif prévoit la gratuité pour les abonnements sur les lignes publiques régionales et de banlieue gérées par la Renfe. La mesure, qui pourrait être prolongée si nécessaire au-delà du 31 décembre, selon le gouvernement, concerne les réseaux de proximité dans les zones périurbaines des grandes villes comme Madrid, Barcelone, Valence ou Séville, mais aussi les trains de moyenne distance. Pour bénéficier de ce passe, les usagers doivent déposer une caution de 10 ou 20 euros, qu'ils pourront ensuite récupérer à condition d'effectuer un minimum de 16 trajets d'ici à fin décembre, précise la Renfe dans un communiqué. Selon la compagnie ferroviaire espagnole, 75 millions de trajets seront concernés par la gratuité. Parallèlement à cette mesure, le gouvernement a débloqué une enveloppe de 221 millions d'euros pour permettre aux collectivités locales de réduire de près de 30% le coût des abonnements aux bus, tramway et métro dans les grandes villes du pays.

