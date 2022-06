Espagne : neuf milliards d'euros pour lutter contre l'impact économique de la guerre en Ukraine

Présentant ces mesures lors d'une conférence de presse à Madrid, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a précisé qu'ajoutées à un premier train de mesures de six milliards d'euros prises en mars, ces aides directes représenteraient jusqu'à la fin de l'année un total de 15 milliards d'euros, soit "plus d'un point du PIB de notre pays".

Le gouvernement de gauche a prorogé pour une période supplémentaire de six mois, jusqu'au 31 décembre, les mesures adoptées fin mars pour trois mois et dont l'application devait prendre fin le 30 juin. Parmi ces mesures figure notamment une réduction de 20 centimes par litre du prix des carburants.

Une inflation en Espagne 8,7% en mai

Mais le gouvernement a également décidé "une aide directe de 200 euros" aux travailleurs indépendants et aux chômeurs, ainsi qu'une nouvelle baisse de la TVA sur l'électricité - la seconde en moins d'un an - de 10 à 5%, mesure que M. Sánchez avait déjà dévoilée mercredi devant le Congrès des députés. L'exécutif a également décidé une hausse de 15% des retraites et des pensions d'invalidité.

L'inflation est repartie à la hausse en Espagne en mai pour atteindre 8,7% sur un an, soit 0,4 point de plus qu'en avril, selon une première estimation de l'Institut national de la statistique (INE).

Cette reprise de l'inflation est survenue alors qu'une légère décrue avait été observée en avril (8,3%), laissant espérer un début de modération après un pic de 9,8% en glissement annuel atteint en mars, soit le niveau le plus élevé en Espagne depuis 37 ans.

"Au jour d'aujourd'hui, l'inflation en Europe est extraordinairement élevée et, en conséquence, elle l'est aussi en Espagne", a déclaré M. Sánchez, qui a affirmé qu'il y avait "17 pays de l'Union européenne" avec une inflation supérieure à celle de l'Espagne.

L'explosion de l'inflation, qui a été aggravée par les conséquences de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a joué un grand rôle, selon les experts, dans la récente baisse de popularité du gouvernement de M. Sánchez.

D'autres mesures de soutien des Espagnoles

Le Parti socialiste qu'il dirige a ainsi subi une lourde défaite lors des élections régionales de dimanche en Andalousie (sud), qui ont vu le triomphe du Parti populaire (PP, opposition conservatrice).

"Avec les mesures que nous avons adoptées il y a trois mois et celles que nous avons adoptées aujourd'hui, le gouvernement estime que nous allons freiner de 3 points et demi la hausse des prix", a déclaré M. Sánchez.

Parmi les autres mesures adoptées samedi, le chef du gouvernement a également mis en avant la réduction de 50% du coût des abonnements mensuels pour l'utilisation des transports publics dépendant de l'Etat et de 30% dans le cas des transports relevant des régions et des collectivités locales.