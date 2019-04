Européennes : Matteo Salvini prépare sa grande alliance des souverainistes

La Ligue italienne de Matteo Salvini et trois autres formations européennes nationalistes et hostiles à l'immigration - l'AfD, le parti des Finlandais et le Parti populaire danois -, ont annoncé ce lundi 8 avril leur volonté d'unir leurs forces et de former un nouveau groupe au Parlement européen : l'Alliance européenne des peuples et des nations. Dix partis au moins pourraient y siéger à l'issue des élections européennes, qui se tiendront du 23 au 26 mai 2019.

« Nous pouvons proposer une nouvelle Europe, car nous n'avons jamais gouverné" (à Bruxelles) », a déclaré Matteo Salvini lors d'une réunion organisée à Milan, qui a assuré que d'autres de ses alliés européens, et notamment le Rassemblement national de Marine Le Pen, se joindraient à cette alliance.

Cette alliance doit se matérialiser le 18 mai prochain, à l'occasion d'un grand meeting à Milan. Pour l'homme fort de l'Italie, porté au pouvoir en Italie il y a bientôt un an, ces élections européennes sont en effet l'occasion de construire des ponts entre populistes, en misant sur la lassitude des électeurs face aux partis traditionnels.

L'extrême-droite en bonne position dans les sondages en Europe

L'extrême-droite européenne, minée par des désaccords sur de nombreuses questions (dépense publique, position face à la Russie, revendications indépendantistes) est pour l'heure morcelée entre trois groupes : Europe des nations et des libertés (RN, Ligue), Europe de la liberté et de la démocratie directe (Mouvement 5 Etoiles, Debout la France, Les Patriotes, UKIP) et les Conservateurs et réformistes européens (CRE, qui comptent le parti polonais Droit et justice).

Si les deux principaux groupes de la chambre européenne, les sociaux-démocrates (S&D) et le Parti populaire européen (PPE), redoutent la perte de leur majorité de coalition, l'extrême-droite espère pour sa part voir son nombre grossir, jusqu'à être en mesure de bloquer des législations au Parlement. Dans les sondages, la Ligue est ainsi créditée d'une multiplication par quatre de son score aux dernières élections de 2014, quand elle avait remporté sept sièges d'eurodéputés.

Au sein de ce même groupe Europe des nations et des libertés, le RN est crédité d'une vingtaine de sièges tandis qu'en Autriche, le Parti de la liberté du vice-chancelier Heinz-Christian Strache jouit d'une dynamique favorable, ce qui pourrait porter le nombre total du groupe à 61 sièges (contre 37 aujourd'hui).

Des désaccords de fond susceptibles d'empêcher l'union



Malgré l'espoir d'une percée dans les urnes, le lancement de lundi était marqué par des absences de poids : ni Marine Le Pen - excusée pour des raisons d'agenda -, ni Jaroslaw Kaczynski, chef de file des eurosceptiques polonais de Droit et justice, ni le parti du Premier ministre hongrois Viktor Orban, Fidesz, n'étaient présents.

Exemple de discordances : si Salvini professe son admiration pour le président russe Vladimir Poutine, le Polonais Kaczynski en a fait un repoussoir. Les deux hommes sont anti-immigration, mais sans pour autant s'accorder sur la manière de gérer les migrants, et leurs vues sur l'économie s'opposent, Rome étant un donneur net au budget européen, Varsovie un bénéficiaire.

Pour l'extrême-droite danoise, finlandaise et suédoise, qui voit Moscou comme une menace, les sympathies russes de Salvini et Le Pen constituent une ligne rouge. Les liens d'alliances entre partis se doublent parfois d'accointances personnelles.