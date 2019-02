Élections européennes : pas de tsunami populiste en vue

Projection en sièges des intentions de vote dans l'UE27. (Crédits : Parlement européen)

Les deux principaux groupes du Parlement européen, le Parti populaire européen (PPE, centre-droit) et les Socialistes et démocrates (SD), perdraient des points au bénéfice de l’extrême droite et du centre, en position d'arbitre, aux élections européennes de mai, selon une étude du Parlement publiée ce lundi 18 février.