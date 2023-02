Guerre en Ukraine : Varsovie bloque les nouvelles sanctions européennes jugées « trop molles »

Un accord s'annonce difficile dans la journée. En effet, la Pologne bloque ce vendredi une nouvelle série de sanctions européennes destinées à frapper l'économie de la Russie pour son invasion de l'Ukraine, débutée il y a tout juste un an, ont affirmé des sources diplomatiques à Bruxelles.

Un paquet « très substantiel » de sanctions comprenant de nouvelles restrictions des exportations vers la Russie pour 11 milliards d'euros, le gel des avoirs de trois banques et de nombreuses entités, dont des entreprises iraniennes accusées de fournir des drones à Moscou, est bloqué par Varsovie, selon ces sources.

L'Italie veut avoir du temps pour diversifier ses approvisionnements

La Pologne juge notamment insuffisantes les restrictions proposées sur les importations de caoutchouc synthétique de Russie utilisées pour les pneumatiques, ont précisé les délégations de quatre Etats membres.

« En ce qui concerne le dixième train de sanctions, nous ne sommes pas satisfaits car il est trop mou, trop faible », a déclaré à des journalistes le Premier ministre polonais qui propose que « des personnes supplémentaires soient incluses. Nous suggérons depuis longtemps que des produits russes supplémentaires soient inclus ».

De son côté, l'Italie demande une transition longue afin de pouvoir diversifier les approvisionnements en caoutchouc synthétique de son industrie du pneumatique, ce qui est refusé par Varsovie, a-t-on expliqué.

Le dixième train de sanctions de l'UE est prêt et « un accord doit être trouvé vendredi », date du premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ont insisté les diplomates et responsables européens interrogés. Selon eux, le blocage de la Pologne « pénalise l'Europe ». Les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont déjà annoncé le renforcement de leurs sanctions et les nouvelles mesures préparées par l'UE avaient été dévoilées il y a deux semaines.

La Pologne avait déjà bloqué dans un premier temps les mesures précédentes

La solution est donc entre les mains du Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki et de la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni, tous deux membres de la même famille politique en Europe, a estimé un diplomate. Leurs partis siègent au sein du groupe des Conservateurs et réformistes européens au Parlement européen.

La Pologne avait déjà bloqué l'approbation du neuvième paquet de sanctions de l'UE en décembre 2022 et avait attendu un sommet des dirigeants des Vingt-Sept à Bruxelles pour lever ses réserves.

(avec AFP)