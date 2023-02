G7 Finance : de nouvelles sanctions contre la Russie en discussion

Jusqu'où iront les sanctions contre la Russie ? C'est l'une des questions qui va animer les débats entre ministres des Finances du G7 ce jeudi en Inde, qui tablent sur un nouveau paquet de sanctions économiques contre la Russie, à la veille du premier anniversaire de la guerre en Ukraine.

Lire aussiLe FMI fait son grand retour sous la pression de la Chine

« Dans le cadre du G7, nous plaiderons pour un renforcement des sanctions économiques contre la Russie », a affirmé lundi le ministre français de l'Economie Bruno Le Maire. « Ces sanctions économiques sont efficaces, elles ont permis de diviser pratiquement par deux les revenus pétroliers de la Russie. Les sanctions sont une arme de long terme, il faut donc qu'elles soient maintenues et qu'elles soient renforcées », a-t-il assuré à la presse le ministre avant son déplacement.

Plus d'aides et plus de sanctions

Au-delà des sanctions, les pays du G7 travaillent « sur un programme FMI pour l'Ukraine qui pourrait être de l'ordre de 15 milliards d'euros sur quatre ans », a expliqué le locataire de Bercy.

La secrétaire d'Etat adjointe américaine aux affaires politiques, Victoria Nuland, a confirmé que les Etats-Unis et leurs partenaires du G7 prévoyaient un « nouveau gros paquet » de sanctions contre la Russie sans préciser leurs contours. Mais une source au ministère allemand des Finances a émis des doutes quant à une éventuelle prise de décisions lors de cette réunion.

Des effets négatifs sur les pays pauvres

En effet, la réunion intervient avant une autre réunion vendredi et samedi des grands argentiers du monde, à savoir ministres des Finances et des représentants des banques centrales du G20. Doivent y être évoquées les conséquences des sanctions et les effets économiques de la guerre en Ukraine sur les pays les plus pauvres, confrontées à des pénuries alimentaires, des crises de la dette et un risque de soulèvement social.

Lire aussiG20 : les États-Unis font pression sur la Chine pour alléger la dette des pays pauvres

La France a ainsi prévu d'alerter sur les « chocs qu'ont connu des pays en développement », à savoir le Covid et l'inflation qui a désormais « des conséquences sociales dramatiques ». Bruno Le Maire dit craindre que ces pays ne manquent la révolution industrielle verte à l'œuvre faute de moyens suffisants et que cela n'amplifie leurs difficultés et creuse « de grandes divergences entre pays développés et pays non développés ». Le ministre de l'Economie et des Finances souhaite un « pacte financier qui doit permettre justement de financer la transition climatique dans les pays en développement ».