Industrie : la seconde vague creuse les déséquilibres de la zone euro

La multiplication des foyers de contamination dans l'union monétaire durant cet automne a anéanti les espoirs d'une reprise rapide en zone euro. (Crédits : Ralph Orlowski)

L'accélération de l'industrie européenne au mois d'octobre est principalement portée par l'Allemagne selon les derniers indices Markit. L'Espagne, l'Italie et la France sont encore loin de retrouver leur niveau d'avant crise et la multiplication des mesures de confinement et la hausse spectaculaire des contaminations plongent les industriels dans un épais brouillard pour la fin de l'année.