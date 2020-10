Avec la seconde vague, l'économie européenne se fragmente encore plus

(Crédits : Fabrizio Bensch)

La France, l'Espagne et les Pays-Bas devraient voir l'activité se contracter de nouveau au quatrième trimestre en raison de la structure de leur économie, plus vulnérable aux restrictions sanitaires, et de l'intensité de ces dernières, estime l'assureur-crédit Euler Hermès dans une récente étude. Avec la mise en place de mesures plus drastiques pour limiter la propagation du virus dans ces pays, les risques de divergences au sein l'Union européenne s'amplifient à nouveau.