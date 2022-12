Inflation : Madrid supprime la TVA sur les denrées de première nécessité

Le gouvernement de gauche espagnol a annoncé mardi la suppression de la TVA sur les denrées de première nécessité afin de compenser la forte hausse des prix, ainsi qu'une aide de 200 euros pour les familles les plus modestes. Ces annonces font partie d'une nouvelle série de mesures d'une valeur de 10 milliards d'euros.

Cela porte à 45 milliards d'euros le total des mesures prises cette année par le gouvernement pour aider les Espagnols à faire face à l'explosion de l'inflation, a précisé le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez lors de sa dernière conférence de presse de l'année. Ces nouvelles mesures sont centrées sur les produits alimentaires, dont la hausse sur un an a atteint 15,3% en novembre.

La TVA sur les pâtes passe de 10% à 5%

Durant les six prochains mois, « la TVA baissera de 4% à 0% pour toutes les denrées de première nécessité », comme le pain, le lait, le fromage, les fruits, les légumes ou les céréales, a précisé le Premier ministre. La TVA sur l'huile et les pâtes passera, elle, de 10% à 5%.

L'autre mesure choc adoptée mardi matin lors du dernier conseil des ministres de l'année porte sur la mise en place d'une « aide de 200 euros » pour les familles dont les revenus sont inférieurs ou égaux à 27.000 euros par an, afin de « compenser la hausse des prix des produits alimentaires ».

En revanche, la ristourne de 20 centimes par litre de carburant dont bénéficient actuellement tous les automobilistes sera réservée, à partir du 1er janvier, aux « secteurs les plus touchés » par l'inflation, à savoir les transporteurs, les agriculteurs, les compagnies maritimes et les pêcheurs, a encore déclaré Pedro Sanchez.

Depuis l'invasion russe de l'Ukraine, le 24 février, le gouvernement espagnol a multiplié les aides pour tenter de contenir l'inflation, qui a explosé dans toute l'Europe. Les dernières annonces gouvernementales de soutien remontaient à mars et juin derniers: aide directe, réductions d'impôts, prêts à taux réduit et encadrement des loyers.

Les prix de l'électricité en baisse de plus de 22% sur un an

Ces mesures, associées à un accord négocié avec l'Union européenne visant à limiter les prix du gaz pour la production d'électricité, se sont avérées efficaces: l'inflation calculée aux normes européennes (IPCH) en Espagne a atteint 6,7% sur un an en novembre contre un pic à 10,7% en juillet. Il s'agit du taux le plus bas des 27 pays de l'Union européenne. Le ralentissement de l'inflation a en effet été favorisé par une forte baisse des prix de l'électricité, qui ont diminué de 22,4% en novembre sur un an.

Mais cette baisse ne touche pas encore le secteur de l'alimentation, dont les prix continuent de grimper, de 15% en octobre et en novembre comparé à l'année précédente. Madrid a également prolongé de 12 mois des subventions pour les voyages en train et la limitation des hausses de loyer.

Selon Pedro Sanchez, l'aide fournie jusqu'à présent a permis à l'Espagne d'enregistrer une forte croissance économique cette année, qu'il a estimée à plus de 5%, contre une prévision antérieure qui la donnait à 4,4%.

(avec agences)