C'est un fléau qui avance à grands pas. Dans les 19 pays ayant adopté la monnaie unique, le taux de chômage des jeunes a progressé de 0,4 point par rapport à novembre et de 3 points sur un an, a précisé Eurostat. Dans l'ensemble de la population, le chômage touchait 8,3% des actifs en décembre, comme en novembre, mais en hausse de 0,9 point sur un an.

Les annonces de suppressions d'emplois se sont multipliées ces derniers mois malgré des plans d'aide inédits pour...