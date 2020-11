Chômage : un bond inédit depuis 45 ans, les jeunes en première ligne

Le déconfinement et le redémarrage de l'activité cet été sont loin d'avoir mis fin aux effets dévastateurs de cette crise inédite. (Crédits : Reuters)

Le taux de chômage a grimpé de 1,9 point entre le second et le troisième trimestre pour atteindre 9% de la population active selon l'Insee. Chez les jeunes, ce taux s'élève à 21,8%. Le second confinement et la hausse des contaminations ravivent le spectre d'un chômage de masse.