Portugal : les « visas dorés » pour les riches investisseurs étrangers sur le point d'être supprimés

Le Portugal s'apprête à mettre fin à son programme de « visas dorés » qu'il octroie à des candidats prêts à débourser au moins 500.000 euros pour un achat immobilier, investir au moins un million d'euros ou créer dix emplois. Pour rappel, le pays octroie ces autorisations de résidence pour investissement depuis fin 2012, quand il se trouvait sous perfusion financière de l'Union européenne et recherchait des capitaux étrangers. « Il y a des programmes que nous sommes en train de réévaluer et l'un d'entre eux c'est celui des "visas dorés", qui a probablement déjà rempli sa fonction », a déclaré Antonio Costa le chef du gouvernement socialiste aux médias, en marge d'une visite au Web Summit, grand-messe de l'économie numérique qui se tient cette semaine à Lisbonne.

11.000 permis de résidences accordés en dix ans

Ces dix dernières années, le Portugal a ainsi capté un total de plus de 6,5 milliards d'euros en échange de plus de 11.000 permis de résidence accordés à des candidats. Plus de 18.000 visas ont également été délivrés aux proches de ces investisseurs, toujours selon des statistiques publiées par le Service des étrangers et des frontières (SEF). Le dispositif a subi plusieurs révisions au fil du temps. La dernière en date avait exclu les investissements réalisés à Lisbonne et à Porto, la grande ville du nord du pays, afin de soulager la pression les prix des biens immobiliers.

D'autres pays, comme Malte, sont dans le viseur du Parlement européen

Le Portugal n'est pas le seul pays en Europe à délivrer ces visas ou même passeports dorés. En mars dernier, Malte, Chypre et la Bulgarie étaient dans le viseur le viseur du Parlement européen, les Russes faisant partie des bénéficiaires de ces dispositifs. Le Royaume-Uni a ainsi mis fin à son système de « visas dorés » en février dernier, critiqués depuis le début de la crise ukrainienne. Malte avait aussi annoncé la suspension jusqu'à nouvel ordre de l'octroi de « passeports dorés » aux ressortissants russes et biélorusses. Insuffisant : fin septembre, la Commission européenne a attaqué Malte devant la plus haute juridiction de l'UE en raison de son système d'octroi de passeports et de la nationalité maltaise. Selon les chiffres du Parlement européen, au moins 130.000 personnes ont bénéficié d'un « passeport doré » ou d'un « visa doré » entre 2011 et 2019. Cela représente un revenu de plus de 21,8 milliards d'euros pour les pays concernés.

ZOOM - Le Portugal facilite depuis cet été l'arrivée de travailleurs immigrés

Le Portugal, confronté à une pénurie de main d'œuvre, dans le tourisme ou le bâtiment, a amendé début août la loi dite « des étrangers » pour faciliter l'immigration et en particulier l'accueil des « nomades numériques ». Cette nouvelle loi de l'immigration, votée par le Parlement en juillet, prévoit notamment un visa temporaire, d'une durée de 120 jours, pouvant être prolongée de 60 jours, pour les étrangers à la recherche d'un emploi. Elle doit également faciliter les formalités pour les visas destinés aux « nomades numériques » ces salariés exerçant leur activité en voyageant grâce aux possibilités offertes par le télétravail. L'amendement de la loi de l'immigration devait bénéficier en particulier à la filière du tourisme, l'une des plus touchées par la pénurie de main d'œuvre au Portugal comme dans d'autres pays européens.

(Avec AFP)