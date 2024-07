Législatives 2024 : en Bretagne, la Macronie sauve sa peau, le RN sans aucun élu

« En Bretagne, cette séquence [depuis les élections européennes] aura montré que notre région n'est plus étanche aux colères et des cris d'alarme ont aussi été exprimés, même si je me réjouis que les électeurs bretons aient fait le choix de n'envoyer aucun député du Rassemblement National à Paris ». Pour Loïg Chesnais-Girard, président de la Région Bretagne, le soulagement, et un brin de fierté, prédominaient hier soir, comme dans les centres de dépouillement bretons. À l'issue du second tour, caractérisé par un taux de participation à presque 73%, la Bretagne, de nature modérée, fait figure d'exception : elle n'enverra aucun député RN à l'Assemblée nationale.

Malgré le doublement de son score depuis 2022 et une présence, inédite, dans tous les seconds tours, le parti d'extrême-droite n'est pas parvenu à surfer sur la vague bleue marine. La digue n'a pas sauté et le barrage républicain a plutôt bien fonctionné. Dans les trois points chauds, ceux qui l'avaient placé en tête avec des scores à plus de 30%, les candidats n'ont bénéficié que d'une réserve de voix supplémentaires limitée et ont tous été battus.

La Macronie majoritaire, défaite symbolique de Laurence Maillart-Méhaignerie

L'autre constat de la soirée dans les 26 circonscriptions en jeu (la 27e ayant été acquise par Mikaël Bouloux, NFP, dès le premier tour à Rennes - centre ville) est que la Macronie, avec quatorze sièges (contre dix-huit auparavant), reste majoritaire.

Même si Le Nouveau Front Populaire s'ancre bien à Rennes, où quatre nouveaux députés ont largement été élus dont Tristan Lahais (43% des voix), dans la deuxième circonscription de Rennes, il n'engrange que neuf sièges.

La défaite symbolique en Ille-et-Vilaine, de la députée Renaissance sortante Laurence Maillart-Méhaignerie, seule rescapée rennaise de la Macronie aux législatives de 2022, contraste avec la victoire des candidats de la majorité présidentielle dans les trois autres départements bretons.

Les électeurs ont finalement volontiers donné la primeur aux députés sortants, puisque 22 élus sur 27 ont été reconduits : le député Renaissance Hervé Berville a ainsi été réélu à Dinan avec 63,6% des voix, le député DVD Jean-Luc Bourgeaux à Saint-Malo a remporté confortablement le scrutin avec 70% des voix. A Brest-Rural, Didier Le Gac (ENS) a été réélu avec 69,13% des voix, et le Régionaliste sortant Paul Molac a été reconduit à Ploërmel avec 65,12% des voix.

La répartition décidée au sein du Nouveau Front Populaire avait offert quatorze circonscriptions à des candidats LFI. En dépit de l'avantage donné à la majorité présidentielle, certains candidats NFP ont créé la surprise. À Brest-Centre, Pierre-Yves Cadalen (LFI) a été élu à 41% à la place du député sortant Jean-Charles Larsonneur. À Lorient, ville chère à l'ancien ministre PS rallié à Emmanuel Macron, Jean-Yves Le Drian, l'écologiste Damien Girard a battu la députée sortante Lysiane Métayer (ENS).

A l'issue de ce scrutin, Loïg Chesnais-Girard a enjoint les nouveaux députés et « toutes les forces citoyennes, des partis comme de la société civile, à travailler ensemble pour bâtir un nouveau pacte républicain.

« Nous devons désormais reconstruire l'unité, rétablir la confiance et revitaliser le débat démocratique dans notre société » a-t-il encouragé.

Certains imaginent depuis hier soir que le président de région pourrait être utile dans un futur gouvernement en quête de compromis. Constant dans ses amitiés politiques au PS et modéré, il sait manier l'équilibre. Voire volontiers le « en même temps ».