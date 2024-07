🔴 En direct - Législatives 2024 : les résultats dévoilés, le NFP en tête selon une première projection

20H56- « Personne ne peut dire qu'il a remporté » ces élections, affirme Darmanin

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui vient d'annoncer sa réélection à Tourcoing a affirmé qu'« aujourd'hui, personne ne peut dire qu'il a remporté ces élections législatives et surtout pas Monsieur Mélenchon qui fait preuve de beaucoup de prétention ».

« Je constate que la droite républicaine reste très forte et moi je constate (...) qu'il faut peut être s'ouvrir à cette droite républicaine un peu plus qu'on l'a fait auparavant et trouver cette alliance politique sans doute demain », a aussi déclaré le ministre.

20H55- Dominique Voynet, ancienne ministre de retour à l'Assemblée

Dominique Voynet, 65 ans, ancienne ministre, sénatrice et députée EELV, va retrouver les bancs de l'Assemblée nationale après sa victoire dimanche dans la 2e circonscription du Doubs face à un candidat RN. La candidate du Nouveau front populaire (NFP) a remporté l'élection avec 59,95% des suffrages après avoir bénéficié du retrait du candidat de la majorité présidentielle pour le second tour, dans cette circonscription qui fut celle de la vice-présidente socialiste de l'Assemblée nationale, Paulette Guinchard-Kunstler.

20H52- Pour Renaud Muselier, le rassemblement des droites est « mort-né »

Vendredi, il affirmait que « le pire n'arrive pas toujours ». Les premiers résultats de ce

second tour donnent raison au président de la Région Sud, pour qui le rassemblement des droites n'a pas fait long feu. Une façon de cibler Eric Ciotti, le (toujours) président des Républicains dont l'accord avec le Rassemblement national a créé une fracture au sein du parti.

Soutien de la majorité présidentielle, Renaud Muselier estime que le RN a fait un « pari perdant » et s'est « trompé en faisant confiance » à Eric Ciotti. Renaud Muselier qui s'est investi dans le soutien aux candidats de la droite républicaine, notamment à Marseille lors de la campagne avant le premier tour. Eric Ciotti fait face, pour ce second tour, à deux adversaires. Graig Monetti, candidat étiqueté Horizons et adjoint de Christian Estrosi à la mairie de Nice et Olivier Salerno, candidat du Nouveau Front populaire, arrivé second dimanche dernier.

20H48- Le nouveau visage de l'Assemblée nationale s'affine

Selon la dernière projection Elabe pour La Tribune Dimanche, BFMTV et RMC, le Nouveau Front populaire devrait atteindre entre 179 et 205 sièges. Au sein de ce bloc de gauche, LFI s'impose avec 80 à 91 sièges, le PS compte 60 à 68 sièges, EELV 31 à 36 sièges, et le PCF 7 à 10 sièges.

Ensemble aligne pour sa part un total de 157 à 174 sièges, dont 96 à 108 pour Renaissance, 37 à 38 pour le Modem, et 20 à 24 pour Horizons. Le RN affiche un total de 113 à 148 sièges, dont 9 à 12 pour les soutiens d'Eric Ciotti. Enfin, les LR et Divers droite totalisent 67 à 71 sièges.

20H46- Le rapporteur général du Budget sauvé dans le Gers

Le rapporteur général du budget sous la précédente législature, Jean-René Cazeneuve (Ensemble) est l'un des grands gagnants du front républicain. Le député sortant de la majorité présidentielle était arrivé en seconde position dimanche dernier avec près de cinq points derrière le candidat RN a sauvé son siège de député. D'après le dépouillement réalisé à 88%, Jean-René Cazeneuve obtient 57% des voix et bat ainsi largement Jean-Luc Yelma.

Le député du parti présidentiel doit une grande partie de sa victoire au Nouveau Front populaire et au retrait de son candidat, Pascal Levieux, troisième avec 27% des voix exprimés au premier tour et qui était donc initialement qualifié pour une triangulaire.

20H43- Emmanuel Macron ne prendra pas la parole ce dimanche soir

L'Elysée a confirmé ce dimanche soir que le président de la République ne prendra pas la parole. Le chef de l'Etat appelle à la « prudence » dans l'analyse des résultats, souligne son entourage. Le Palais fait savoir qu'Emmanuel Macron attendra la « structuration » de la nouvelle Assemblée pour « prendre les décisions nécessaires ».

20H41- L'ex-Première ministre, Elisabeth Borne, élue

Elisabeth Borne remporte largement la sixième circonscription du Calvados avec 56,37% des voix, face au RN Nicolas Calbrix.

20H36- Aurélien Pradié réélu dans le Lot

Après être arrivé assez largement en tête au premier tour, Aurélien Pradié renouvelle son mandat de député de la première circonscription du Lot. Le conseiller régional d'Occitanie obtient près de 54% des suffrages, dans une triangulaire avec le RN et le Nouveau Front populaire.

C'est une première étape importante pour l'ancien vice-président du parti Les Républicains. Il a quitté « son » parti quelques jours avant le premier tour de ces élections législatives estimant que « LR est mort ». Il a donc relancé son micro-parti, « Du Courage ! », créé pour sa candidature aux élections régionales de 2021. Aurélien Pradié a même octroyé cette étiquette à d'autres députés de droite en désaccord avec la ligne Ciotti dans le cadre de ces élections législatives anticipées.

20H30- Le RN incarne « la seule alternance », assure Jordan Bardella

Jordan Bardella a pris la parole ce dimanche soir, reprenant les éléments de langage tenus par Sébastien Chenu au micro de CNews, dénonçant « des alliances contre-nature ». Le président du RN a accusé le chef de l'Etat et le Premier ministre « d'avoir jeté la France dans le bras de l'extrême gauche ». « Le Rassemblement national incarne plus que jamais la seule alternance », a-t-il asséné.

« Ce soir, tout commence, un vieux monde est tombé, rien ne peut arrêter un peuple qui s'est remis à espérer ».

20H28- Emmanuel Macron appelle à la « prudence »

Selon l'entourage du chef de l'Etat, Emmanuel Macron appelle à la « prudence », les résultats des élections législatives ne répondant pas à la « question qui pour gouverner ».

20H25- « La justice sociale, environnementale » et « le peuple » ont « gagné », assène Marine Tondelier (EELV)

La secrétaire nationale des Ecologistes Marine Tondelier a estimé dimanche que la justice sociale a gagné, la justice environnementale a gagné, et le peuple a gagné à l'issue du second tour des élections législatives qui placent la gauche et l'alliance du Nouveau front populaire en tête des résultats. « Nous allons gouverner », a promis dans la foulée la cheffe de file des Ecologistes.

20H23- Le RN dénonce « des alliances tout à fait contre nature »

Emmanuel Macron a plongé la France « dans un bourbier », a déclaré dimanche le vice-président du RN Sébastien Chenu, à l'issue du second tour des élections législatives, dont il a dénoncé les « alliances tout à fait contre-nature » en référence aux nombreux désistements pour faire barrage au Rassemblement national.

« Après des alliances tout à fait contre nature, les macronistes finissent par faire élire le Nouveau Front populaire », a déploré le vice-président du RN sur Cnews. « On est bien dans un monde imaginé par Emmanuel Macron, dans un bourbier dans lequel il plonge la France », a-t-il ajouté.

20H20- « Ce soir, la France a dit non à l'arrivée du RN », se réjouit Olivier Faure (PS)

« Ce soir, la France a dit non à l'arrivée du RN », a souligné Olivier Faure, patron des socialistes, se réjouissant de la victoire du Nouveau Front populaire, sous les applaudissements de ses partisans.

20H17- Le ministre de l'Intérieur réélu dans son fief du Nord

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a été réélu ce dimanche soir au second tour des élections législatives, a-t-il annoncé sur le réseau social X (ex-Twitter).

20H10- Le Nouveau Front populaire « appliquera tout son programme », promet Mélenchon

Le leader de La France insoumise est le premier à avoir pris la parole une fois les résultats dévoilés ce dimanche soir. « Notre peuple a voté en conscience », s'est réjoui Jean-Luc Mélenchon, saluant un « magnifique élan de motivation ». « Notre peuple a écarté la solution du pire. Ce soir le RN est loin d'avoir la majorité absolue. C'est un immense soulagement (...) ».

« Le président de la République doit s'incliner (...). Le Premier ministre doit s'en aller (...). Le Nouveau Front populaire doit gouverner (...) et appliquera son programme, tout son programme. »

20H03- L 'ex-président François Hollande élu en Corrèze

Selon des résultats quasi-définitifs, l'ex-chef de l'Etat, François Hollande a été élu dans sa circonscription en Corrèze. Sur la base de 97% des bulletins dépouillés, l'ancien président, candidat sous les couleurs du Nouveau Front populaire est arrivé en tête dans la 1ère circonscription avec 43,29% des voix, devant la candidate RN Maïtey Pouget, deuxième avec 31,43% des voix, et le député sortant Francis Dubois (Les Républicains), arrivé troisième avec 25,28% des voix. Il ne reste plus suffisamment de bulletins à dépouiller pour que la situation puisse être renversée.

20H00- Les résultats du second tour des élections législatives dévoilés

Selon une première projection de l'institut de sondage Elabe pour BFMTV-RMC et La Tribune Dimanche, le Nouveau Front populaire serait en tête, obtenant 175 à 205 sièges. De son côté, Ensemble (MoDem, Renaissance, Horizons) obtiendrait entre 150 à 175 sièges. Le Rassemblement national et ses alliés, en tête au premier tour des législatives anticipées, occuperaient 115 à 150 sièges dans l'hémicycle, et donc la troisième position. Les Républicains, Divers droite et UDI, eux, devraient occuper 60 à 70 sièges. Divers gauche et dissidents Nouveau Front populaire obtiendraient 11 à 13 sièges.

19H41- Le RN obtient ses deux premiers députés en Outre-mer

Le Rassemblement national a obtenu les deux premiers députés ultra-marins de son histoire, à La Réunion et Mayotte, ont indiqué les candidats de ces deux circonscriptions au soir du second tour des élections législatives. Joseph Rivière (RN) a annoncé sa victoire et son adversaire DVG Alexis Chassalet reconnu sa défaite devant les médias locaux dans la 3e circonscription de La Réunion, où le premier a obtenu un peu plus de 51% des voix selon des résultats provisoires. A Mayotte, « il apparaît très clairement » que Anchya Bamana (RN) « est élue », a déclaré le député sortant LR Mansour Kamardine au micro de la chaîne la 1ère, sans précision sur son score.

19H20- Manon Aubry appelle Emmanuel Macron à être « responsable »

Selon les informations de notre confrère du Figaro, présent au QG des Insoumis, à la Rotonde (XIXe arrondissement), Manon Aubry, députée européenne La France insoumise (LFI) a appelé le chef de l'Etat à être « responsable » lorsque les résultats des élections législatives anticipées seront dévoilés.

19H16- De nombreux journalistes accrédités à la soirée du RN

Selon les informations de France info, 300 journalistes sont accrédités à la soirée électorale du Rassemblement national, au Pavillon Chesnaie du Roy, dans le Bois de Vincennes, ce dimanche soir.

18H42- Dernière ligne droite avant la fermeture des bureaux

La plupart des bureaux de vote sont désormais fermés depuis 18 heures. Dans les grandes villes, comme Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille et Nantes par exemple, les électeurs ont jusqu'à 20 heures. Selon les projections de l'institut de sondage Elabe pour BFMTV-RMC et La Tribune Dimanche, le taux de participation au second tour des élections législatives anticipées à 20 heures est attendu à 67,1%.

18h16- Que se passera-t-il à l'issue du second tour ?

Selon le sondage Elabe pour La Tribune Dimanche et BFMTV/RMC publié vendredi, le RN et ses alliés obtiendraient de 200 à 230 sièges dans la future Assemblée. La gauche en décrocherait entre 165 et 190 et les macronistes en sauveraient de 120 à 140. Dans ce contexte, La Tribune Dimanche s'est penché sur les différents scénarios qui pourraient se produire.

18H07- François Hollande, François Ruffin, Elisabeth Borne... Ces personnalités sur le fil

Pour espérer compter dans la séquence politique qui s'ouvre, ces ex-ministres ou figures de l'ancienne opposition doivent à tout prix l'emporter ce soir.

17H57- Cet épineux dossier qui attend le prochain gouvernement

Quelques heures avant la fin de la campagne électorale vendredi à minuit et le début d'une période de réserve, plusieurs sondages donnaient entre 170 et 230 sièges pour le RN. Une progression spectaculaire par rapport à leurs 88 députés sortants, mais insuffisante pour atteindre seul la majorité absolue (289 députés).

Les élections législatives anticipées interviennent dans un contexte bien particulier, puisque la France doit présenter un plan de redressement financier à Bruxelles en septembre. Au rang des mauvais élèves européens, la deuxième économie de la zone euro est dans le viseur de la Commission européenne dans le cadre d'une procédure pour déficit excessif. Or, le RN et le Nouveau Front populaire écartent un retour à 3% de déficit en 2027.

17H40- Marine Tondelier exprime son inquiétude

Secrétaire d'EELV et figure centrale du Nouveau Front populaire, Marine Tondelier a exprimé ses craintes d'éventuels débordements ce dimanche soir, à l'issue du scrutin des législatives, sur le réseau social X (ex-Twitter). « Notre solidarité doit être totale avec celles et ceux que ces menaces d'une violence extrême visent, très explicitement », insiste-t-elle.

Je suis extrêmement inquiète pour ce soir.



Veillons les uns sur les autres. Partout. Tout le temps.



Notre solidarité doit être totale avec celles et ceux que ces menaces d'une violence extrême visent, très explicitement.



17H25- Les commerces des Champs-Elysées se barricadent

En prévision d'éventuels débordements consécutifs à l'annonce des résultats des élections législatives ce dimanche, plusieurs commerçants situés avenue des Champs-Elysées ont installé des panneaux de bois et grilles afin de protéger leurs vitrines.

Pour faire face à toute éventualité, le gouvernement a décidé de mobiliser dimanche soir 30.000 policiers et gendarmes dont 5.000 à Paris et en banlieue.

17H09- 67,1% de participation à 20 heures, avance Elabe

Selon les projections de l'institut de sondage Elabe pour BFMTV-RMC et La Tribune Dimanche, le taux de participation au second tour des élections législatives anticipées à 20 heures est attendu à 67,1%. Au premier tour, il avait atteint 67,5%, un record depuis 1997 (67,9%).

Depuis, la participation n'avait cessé de s'effondrer (64,4% en 2002, 60,4% en 2007, 57,2% en 2012 et 48,7% en 2017), jusqu'à atteindre son plus bas niveau historique lors des dernières élections législatives en 2022 (47,5%), avec moins d'un inscrit sur deux se rendant aux urnes. Pour mémoire, le plus haut niveau de participation depuis le début de la Ve République avait été atteint en 1978 avec 82,8%.

17H00- Le taux de participation atteint 59,71% à 17 heures

A quelques heures de la fermeture des bureaux de vote ce dimanche, le taux de participation au second tour des élections législatives s'élève à 59,71% à 17 heures. Ce chiffre est plus important qu'au premier tour (59,39%). Il marque aussi un nouveau record depuis 1981.

#Législatives2024 I Taux de participation à 17h en France : 59,71%.



🗳️ En 2022, à la même heure, le taux de participation était de 38,11%.



16H54- Macron va recevoir Attal et les chefs de partis du camp présidentiel

Selon plusieurs sources au sein de la majorité, le président de la République doit recevoir le Premier ministre, Gabriel Attal, ainsi les chefs de partis du camp présidentiel, à partir de 18h30 à l'Elysée ce dimanche. Cette réunion interviendra une heure et demie avant l'annonce des résultats. Selon l'entourage du chef de l'Etat, il n'y a en revanche « pas de prise de parole envisagée à ce stade » du président de la République à l'issue du scrutin.

15h30 - Polynésie française : l'autonomiste Nicole Sanquer élue

A 52 ans, cette mère de deux filles qui siège également à l'Assemblée polynésienne depuis 2023, a été élue avec 55,88% des voix contre le sortant indépendantiste Steve Chailloux. Au Palais-Bourbon, elle reprend ainsi le siège gagné en 2017 sous la bannière du parti autonomiste Tapura Huiraatira.

14H15- Nouvelle-Calédonie: Emmanuel Tjibaou, premier député indépendantiste depuis 1986

Fils de l'emblématique leader kanak Jean-Marie Tjibaou, assassiné en 1989, Emmanuel Tjibaou est devenu dimanche le premier député indépendantiste de Nouvelle-Calédonie depuis 1986, dans un territoire qui mettra longtemps à panser les plaies des émeutes qui le touchent depuis huit semaines

12h30- la gauche en force dans l'arc Antilles-Guyane, le RN rate le coche

La gauche a raflé la mise samedi en Guyane, Martinique et Guadeloupe, où le RN a été contrecarré, les indépendantistes ont reculé en Polynésie. Certains résultats ne sont pas encore connus, notamment en Nouvelle-Calédonie, à La Réunion et à Mayotte, où l'on vote ce dimanche.

12H00- Taux de participation 26,63% à la mi-journée

Il s'agit d'un record depuis l'élection du président socialiste François Mitterrand. A titre de comparaison, le taux de participation aux élections législatives était à 12h00 en France métropolitaine, à 25,90% la semaine dernière, contre 18,43% lors du scrutin de 2022 à la même heure, selon le ministère de l'Intérieur. Ce chiffre comptabilise également les votes nuls ou blancs.

En 1997, lors des dernières législatives anticipées, il n'était que de 22,74% à la même heure. Le séisme de la dissolution de l'Assemblée nationale annoncée par Emmanuel Macron le 9 juin, et les enjeux du scrutin, qui pourrait ouvrir la voie à l'accession de l'extrême droite au pouvoir, semblent encore davantage mobiliser les Français.

8h30 - Ouverture des bureaux de vote

Les bureaux de vote sont ouverts depuis 8h00 en France métropolitaine et fermeront à 18h00 - jusqu'à 20h00 dans les grandes villes. Pour ce second tour, 501 circonscriptions sont concernées, dont 89 connaissent une "triangulaire" et deux une "quadrangulaire" après le désistement de plus de 200 candidats pour faire "barrage" au RN. Dimanche dernier, 76 députés ont été élus dès le premier tour.

Un second tour sous haute tension



Le second tour des élections législatives anticipées cristallise tous les débats en France, mais aussi en Europe. Trois blocs se font face : le RN et ses alliés, le Nouveau Front populaire, et le groupe macroniste Ensemble. 76 députés ont été élus au premier tour dimanche dernier. Il reste donc 501 sièges à pourvoir à l'Assemblée, pour lesquels 1.094 candidats se présentent, au travers de près de 410 duels et 90 triangulaires.

Selon le sondage Elabe pour « La Tribune Dimanche » et BFMTV/RMC publié vendredi, le RN et ses alliés obtiendraient de 200 à 230 sièges dans la future Assemblée. La gauche en décrocherait entre 165 et 190 et les macronistes en sauveraient de 120 à 140. Dans ces conditions, il serait difficile de trouver une majorité claire pour gouverner.

