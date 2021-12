Avec la cession d’Axa Banque Belgique, l’assureur français poursuit sa politique de « simplification »

La fin de l'année 2021 aura pour Axa un goût de revenez-y. Car en cédant Axa Banque Belgique, c'est une nouvelle opération de « simplification », ainsi que le dit son directeur général, Thomas Buberl, qui est conclue.

L'opération finalisée ce 31 décembre comprend la cession des activités bancaires d'Axa au plat pays à Crelan Banque, pour un montant global de 691 millions d'euros. Dans le détail, l'opération comprend 611 millions d'euros en numéraire additionné au transfert de 100% de Crelan Banque à Axa Belgique, soit 80 millions d'euros.

A cela s'ajoute également un accord de distribution de long terme en assurance dommages et prévoyance, opérationnel, pour sa part, dès le 1er janvier 2022. Il étend ainsi l'accord existant entre les établissements bancaires.

Moins de dépendance

Ceci marque une étape de plus dans le processus enclenché de rationalisation de l'assureur français. Le directeur général du groupe, évoque de son côté « la poursuite de la simplification du profil d'Axa ». En effet, depuis l'arrivée de Thomas Buberl en 2016 au poste de directeur général, qAxa s'est engagée dans une stratégie de recentrage, la volonté étant de rendre l'assureur moins dépendant des fluctuations des marchés financiers.

L'assureur hexagonal n'en est donc pas à sa première opération de cession d'activités. Il y a un an, fin 2020, c'était déjà les activités vie et épargne, dommages et retraite qui étaient vendues en Pologne, en République tchèque et en Slovaquie.

Ensuite, en septembre dernier, c'est l'ensemble des activités basées dans le Golfe qui étaient cédées au Gulf Insurance Group, l'un des plus grands groupes originaires du Koweït. Des cessions semblables avaient déjà eu lieu en Grèce et en Malaisie.

Axa estime ainsi que cela aura un impact positif sur son ratio de Solvabilité II, ratio qui est un indicateur de la capacité d'un établissement bancaire à rembourser ses dettes et qui signifie donc son bon état de santé ou non.

Lire aussi 3 mnPertes d'exploitation : Axa engage une solution amiable avec 80% des restaurateurs

Un groupe qui performe financièrement

Cette stratégie de simplification semble porter ses fruits. En France, Axa a vu ses bénéfices bondir de 71% au premier semestre 2021 par rapport à la même période en 2019, et de l'ordre de 180% en un an. De bons résultats tirés par l'assurance dommage alors même que le groupe a fait face à deux événements majeurs, d'une part le conflit qui l'a opposé pendant près d'un an aux restaurateurs sur fond de garantie des pertes d'exploitations engendrées par les conséquences de la crise sanitaire, d'autre part les inondations qui ont touché l'Europe en juillet.

Ces résultats seront-ils suffisants pour que Thomas Buberl soit renouvelé ? La reconduction du directeur général pour un nouveau mandat de 4 ans sera tranchée au printemps, en avril prochain.