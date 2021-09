Après la Malaisie, Singapour... l'assureur Axa cède ses activités dans le Golfe

Le second assureur français poursuit sa stratégie de simplification et de recentrage du groupe, lancée par Thomas Buberl en 2016 lors de son arrivée à la direction générale, et réaffirmée l'an dernier lors de la présentation du nouveau plan à trois ans. Après la cession de ses activités à Singapour à HSBC pour près de 500 millions d'euros, l'assureur achève la vente, pour 222 millions d'euros, de toutes ses activités dans le Golfe à l'assureur koweïtien GIG.