Allemagne : piratage des données de 90.000 clients Mastercard

Mauvaise passe pour Mastercard. Les données personnelles piratées d'environ 90.000 clients allemands de Mastercard ont été publiées cette semaine sur un forum en ligne, dont des numéros de cartes de crédit. En conséquence,"nous avons immédiatement suspendu la plateforme 'Priceless Specials' après avoir pris connaissance de l'incident", a déclaré le fournisseur de services financiers dans un communiqué, précisant "mettre tout en œuvre pour rechercher et résoudre les problèmes liés" à son partenaire. "Priceless Specials" est un programme de fidélité, qui permet aux détenteurs de cartes Mastercard d'accéder à des bonus et réductions sur d'autres services (location de voiture, sorties, etc).

Le précédent Capital One

Le journal Manager Magazin avait signalé la fuite, alerté par un entrepreneur du web allemand au sujet de la publication sur un forum internet d'un fichier contenant des adresses, numéros de téléphone, noms et numéros de cartes bancaires d'environ 90.000 abonnés à ce service en Allemagne.

Ni la presse, ni Mastercard Allemagne n'a révélé l'identité ou le but recherché par ces pirates. Ce vol intervient un mois et demi après le piratage des données personnelles de 106 millions des clients américains et canadiens de la banque américaine Capital One Financial. La responsable de cette opération, une hackeuse américaine, avait été arrêtée moins de deux semaines après la découverte de la brèche.