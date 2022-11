Covéa modifie à nouveau sa gouvernance, le numéro deux quitte le groupe

La gouvernance chez l'assureur mutualiste Covéa n'a jamais été un long fleuve tranquille. Le groupe vient d'annoncer une nouvelle organisation de sa direction. La troisième en deux ans. Selon un communiqué de Covéa, diffusé ce mardi, ces nouveaux changements à la tête du mutualiste visent à faciliter l'intégration du réassureur Partner Re, finalement racheté 9 milliards de dollars en juillet dernier après une suspension des négociations de deux ans pendant la crise sanitaire.

Le nouvel organigramme marque tout d'abord le départ du numéro deux du groupe, Paul Esmein, « pour de nouveaux projets personnels ». C'est peu dire que ce départ constitue une surprise. Il a longtemps été considéré en interne comme le « dauphin » de Thierry Derez depuis sa nomination au comité exécutif en décembre 2020.

La création même de ce poste de numéro deux était d'ailleurs une réponse aux critiques de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) sur la gouvernance du groupe. Le superviseur avait rédigé durant l'été 2019 un rapport au vitriol, mettant notamment en exergue une « concentration excessive » des pouvoirs dans les seules mains de Thierry Derez et un manque de transparence dans l'organisation du groupe.

Paul Esmein a ensuite confirmé dans ses fonctions de numéro deux en juillet dernier lorsque Thierry Derez a finalement accepté la dissociation des fonctions, sous la pression du superviseur devenue encore plus insistante depuis le rachat de Partner Re, pour ne conserver que la fonction de directeur général du groupe et directeur général de SGAM Covéa, la structure de tête du groupe mutualiste.

Un comité resserré

Parallèlement, deux proches de Thierry Derez montent dans l'organigramme. Il s'agit tout d'abord de Stéphane Duroule, directeur général de la MAAF, qui chapeaute désormais l'ensemble des activités assurances du groupe en France, à la fois les mutuelles affiliées et les sociétés spécialisées, avec une casquette de directeur général Assurance France. Autre promu, Sylvestre Frézal, actuel directeur de cabinet de Thierry Derez depuis 2018 (un poste occupé auparavant par Paul Esmein) qui est nommé à la fois directeur général délégué de Covéa et secrétaire général du groupe, et remplace donc à ce titre, Paul Esmein, sans être clairement désigné numéro deux.

Ces changements s'inscrivent dans le cadre de la création d'un Comité de direction groupe, pour « débattre et piloter les aspects stratégiques ». Ce nouveau comité, effectif à partir du 1er janvier 2023, ne remet pas en cause l'autonomie de gestion des mutuelles qui conservent leur direction générale. Au sein de ce nouveau comité doivent également siéger Jacques Bonneau, directeur général de Partner Re, Thierry Franck, en charge des activités de réassurance et des activités internationales, et les responsables actuels des fonctions transversales (Finances, Risques, Investissements).

C'est donc un comité resserré à huit membres qui devrait succéder à l'actuel comité exécutif de 13 membres. Ce dernier ne disparaît pas pour autant mais il sera recentré sur le seul périmètre des activités opérationnelles en France.

Une gouvernance en mutation permanente

Ce profond remaniement n'étonnera pas cependant les observateurs tant le groupe mutualiste n'aura cessé de remodeler sa gouvernance depuis 2006 mais toujours au profit de Thierry Derez qui a toujours su accumuler les fonctions. Une politique d'ailleurs pleinement justifiée par la nécessité de mener à bien le chantier complexe de rapprochement de trois mutuelles, alors même que d'autres projets similaires chez les assureurs mutualistes avaient échoué en raison de querelles d'ego.

Mais avec la reprise de Partner Re, qui change profondément l'équilibre du groupe, la posture n'était plus tenable aux yeux du superviseur et Thierry Derez a finalement cédé sur la dissociation des fonctions (tout comme d'ailleurs son éternel rival Denis Kessler chez Scor).

Tout l'enjeu aujourd'hui est de faire coexister deux univers radicalement différent, l'assurance de détail et le mutualisme d'un côté, et la réassurance qui s'adresse depuis les Bermudes aux assureurs. Pour l'heure, le pari n'est guère payant, la réassurance subit une inflation des sinistres et des coûts des sinistres et Partner Re a encaissé une perte de 500 millions de dollars au troisième trimestre.

Covéa a toujours défendu cette diversification vers la réassurance - il avait même tenté de s'emparer de Scor en 2018 - au nom de la complémentarité des métiers (des risques) et des cycles mais aussi compte tenu d'un potentiel de croissance plus faible en France. Cette diversification n'a pas manqué de soulever au passage un débat sur la nature d'une groupe mutualiste et l'utilisation de ses abondantes réserves.