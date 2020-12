Covéa met en place son nouveau comité exécutif

Le comité exécutif remanié de Covéa est entré officiellement en fonction depuis ce mardi 1er décembre. Annoncé en septembre dernier, ce remaniement à la tête du groupe d'assurance mutualiste (GMF, MMA et MMA), fruit d'une réflexion en interne menée depuis plusieurs mois, consacre la nomination, aux côtés du PDG Thierry Derez, d'un numéro deux en la personne de Paul Esmein, jusqu'ici directeur général Offres et Services, et promu directeur général adjoint.

Numéro deux et dirigeant effectif

Paul Esmein est par ailleurs désigné comme dirigeant effectif de la SGAM Covéa, structure politique faîtière du groupe, au sens de la réglementation prudentielle européenne, l'autre « paire d'yeux » étant Maud Petit, confirmée dans ses fonctions de directrice générale Finances.

La mise en piste d'un numéro deux, formellement identifié dans l'organigramme, est une des réponses aux critiques soulevées depuis un an par le gendarme des assureurs, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (APCR) sur la gouvernance du groupe. Dans ses courriers successifs, le régulateur avait notamment...