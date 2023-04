Crise bancaire : Credit Suisse accuse 61 milliards de francs suisses de sorties de capitaux au premier trimestre

C'est donc par un simple communiqué que Credit Suisse - peut-être pour la dernière fois - vient de publier ses résultats au premier trimestre. Et quels résultats ! La deuxième banque suisse, sauvé d'un « bank run » le 19 mars dernier par son rachat par UBS, publie en effet un résultat avant impôts de 12,8 milliards de francs suisses (13,08 milliards d'euros), et même un ratio de solvabilité CET1 de 20,3%. Des chiffres qui ne correspondent guère à ceux d'une banque en faillite !

Ces résultats sont cependant en trompe-l'œil. Ils reflètent en effet la dépréciation à zéro de 15 milliards de francs suisses sur la dette subordonnée AT1, décidée par le régulateur suisse dans le cadre de la fusion prévue entre Credit Suisse et UBS, une décision contestée en justice par un groupe d'investisseurs. Cette dépréciation de la dette AT1 a mécaniquement permis de renforcer le ratio de solvabilité.

Perte substantielle en 2023

Le résultat a également été impacté par une plus-value de 700 millions de francs suisses provenant de la vente partielle de la filiale SPG au fonds d'investissement Apollo. En revanche, la banque a déprécié de 1,3 milliard de francs suisses « la survaleur » de sa branche de gestion de fortune et 300 millions de frais de restructuration. Hors l'annulation de la dette AT1, la perte avant impôts s'élève donc à 1,3 milliard de francs suisses au premier trimestre, après une perte de 7,3 milliards en 2022. Toutes les activités opérationnelles sont déficitaires, à l'exception de la banque de détail en Suisse.

Quant aux conséquences de la fusion et de l'abandon de certaines activités, la banque s'attend à une perte avant impôts « substantielle » au second trimestre et en 2O23, prévient le communiqué.

La publication de ces résultats montre avant tout une situation critique pour la banque, et légitime a posteriori le plan de sauvetage de la banque par les autorités suisses, très critiquée par la presse et l'opinion publique. « La situation de Credit Suisse s'est encore détériorée », résume une note du courtier Jefferies.

Sorties massives



Ainsi, la banque révèle des sorties massives d'actifs au cours de la seconde moitié de mois de mars, avec un net ralentissement à partir d'avril. Sur le premier trimestre, les sorties s'élèvent donc 61,2 milliards de francs suisses, soit 5% des actifs gérés au 31 décembre 2022. C'est la branche de la gestion de fortune qui a été la plus touchée, avec des sorties équivalentes à 9% des actifs gérés à la fin 2022 (soit 47,1 milliards de francs suisses).

« La réduction des actifs gérés et des dépôts au premier trimestre entraînera probablement une perte substantielle à la banque privée au second trimestre », précise le communiqué. UBS et Credit Suisse, deux poids lourds de la gestion de fortune, devraient perdre des clients pendant la fusion, notamment les plus fortunés qui ne souhaitent pas détenir trop d'avoirs dans un même établissement.

Sur cette période critique de la mi-mars, qui a provoqué l'intervention des autorités, la banque a également constaté d'importants retraits sur les dépôts à vue (ou non renouvellement des dépôts à terme), pour un montant de 67 milliards de francs suisses, soit une baisse de 29 % par rapport au trimestre précédent. Toutefois, lors d'un premier bank run en octobre dernier, sur des rumeurs de faillite, la banque a vu fondre ses capitaux de 110 milliards au quatrième trimestre.

Là aussi, ces retraits se sont stabilisés depuis à des niveaux plus faibles sans pour autant que la banque retrouve une collecte nette. Rappelons que la Banque nationale suisse a accordé des facilités de crédit pour 200 milliards de francs suisses. Le montant net de ces crédits à la fin du trimestre s'élève à 108 milliards après un remboursement de 60 milliards. Le ratio de liquidité à trois mois (LCR) - un indicateur désormais mieux suivi par les analystes - est de 178% (pour un minium réglementaire de 100%), contre 144% à la fin 2022... grâce au soutien de la banque centrale.

Une fusion qui ne rassure qu'à moitié

La fusion s'est imposée à la mi-mars, selon les autorités, pour empêcher la faillite de la banque, alors confrontée à une crise de confiance majeure des clients et à une attaque en règle sur les marchés financiers, suite à la crise bancaire aux Etats-Unis.

Dans son communiqué, la banque dévoile l'ampleur des retraits effectués en mars, aussi bien sur les actifs gérés que sur les dépôts (qui se sont effondrés au total de 60 % sur un an). Ces sorties, souligne la banque, se sont depuis stabilisées mais le mouvement ne s'est pas encore « inversé » à la date du 24 avril. L'impact des difficultés se mesure également par la chute des revenus (-40%) au premier trimestre, par rapport au premier trimestre 2022. Cela va être difficile de modifier cette trajectoire de revenus, en plein chantier de réorganisation. UBS prévoit de réduire la base de coût de 8 milliards de francs suisses d'ici 2027.

Compte tenu des nombreux éléments exceptionnels, ces résultats sont difficiles à lire et le seul indicateur que les analystes vont désormais regarder est le niveau de sortie des capitaux pour jauger de la crédibilité du plan de reprise d'UBS. Au 24 avril, la confiance n'est pas encore revenue, loin s'en faut.