La BCE va liquider la sixième banque lettone

Le Premier ministre letton a salué vendredi la décision de la Banque centrale européenne (BCE) de liquider PNB Banka, au bord de la faillite, tout en soulignant que le secteur bancaire du pays, touché par des scandales, devenait plus stable. La BCE a annoncé jeudi soir dans un communiqué que PNB Banka, la sixième banque lettone avec 550 millions d'euros d'actifs avait été déclarée en état de "faillite ou de faillite probable".

"L'ensemble des activités bancaires en Lettonie devient plus stable et sécurisé, et cette décision montre que la surveillance exercée par la BCE est forte et efficace", a déclaré Krisjanis Karins à l'agence lettone Leta.