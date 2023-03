Slawomir Krupa présente la prochaine équipe de direction de la Société Générale

Le futur directeur général de la Société générale, Slawomir Krupa, qui doit entrer en fonction le 23 mai prochain, le jour même de l'assemblée générale des actionnaires, vient de présenter au conseil administration sa nouvelle équipe de direction.

Une étape attendue depuis que l'actuel patron de la banque d'investissement a été désigné, en septembre dernier, comme successeur de Frédéric Oudéa, et surtout depuis le départ de plusieurs figures de la direction générale, dont la dernière en date, Sébastien Proto, directeur général adjoint et candidat malheureux au poste de directeur général, actuellement en charge, jusqu'à la fin juin, du chantier du nouveau réseau SG en France.

Très logiquement, Slawomir Krupa a souhaité marquer de son empreinte cette nouvelle direction tout en respectant une certaine continuité. Tout d'abord, il a opté pour une direction générale resserrée, au sein d'un nouveau comité exécutif de 13 membres, en lieu et place de l'actuel comité de direction qui regroupe 59 cadres dirigeants (dont 25% de femmes). En revanche, il conserve l'actuel triptyque formé du directeur général et de deux directeurs généraux délégués.

Parité

Philippe Aymerich restera dans ses fonctions et continuera de superviser les activités de banque de détail, alors que Diony Lebot, en charge des fonctions support, devra laisser sa place de directeur général délégué à Pierre Palmieri, un historique de la banque, actuellement responsable des activités de conseil et de banque globale. Il coiffera désormais toutes les activités de banque de financement et d'investissement (BFI) et sa promotion signe le retour de la BFI à la direction générale déléguée. Diony Lebot restera au comité exécutif en tant que conseillère auprès de la direction générale.

Ensuite, le nouveau comité exécutif sera clairement paritaire, avec la présence de 7 femmes (même si les trois directeurs généraux sont des hommes !). Il est constitué de deux arrivants au sein du groupe. Il s'agit d'Anne-Christine Champion, qui vient de quitter Natixis (BPCE) où elle co-dirigeait les activités de financement et d'investissement. Elle va, à partir du 23 mai, animer de même la BFI à la Société Générale, aux côtés d'Alexandre Fleury. Autre recrue, Laure Mather, une citoyenne sud-africaine, ex-Global Chief Information Officer chez Crédit Suisse, qui va prendre en charge le poste de chief operating officer (COO) à la Société Générale, un poste généralement en charge des ressources du groupe (informatique, transformation digitale, innovation...).

Direction des mobilités

Autre nouveauté au sein du comité exécutif, la création d'un poste de directrice des activités de mobilité et de banque de détail à l'international, un poste clairement stratégique depuis que Frédéric Oudéa a hissé les activités de leasing automobile et des mobilités au rand de troisième pilier de la banque, aux côtés de la banque de détail et de la BFI. La création de ce poste, confié à Delphine Garcin-Meunier, actuel directrice de la stratégie, conforte ainsi la vision et la stratégie de Frédéric Oudéa.

La nouvelle équipe aura, souligne le communiqué de la banque, « trois objectifs stratégiques prioritaires », qui sont l'allocation performante du capital, l'amélioration « structurelle des performances opérationnelles et de la rentabilité du groupe », et enfin, la « qualité d'exécution de la feuille de route à long terme et, dès à présent, de l'ensemble des projets stratégiques en cours », à savoir la finalisation de la nouvelle banque SG, le développement de Boursorama, l'acquisition de LeasePlan et la joint-venture avec AllianceBernstein.