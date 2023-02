Sébastien Proto, candidat malheureux à la succession de Frédéric Oudéa, quitte la Société générale

Un autre départ, et de taille, au comité de direction de la Société générale : Sébastien Proto, 45 ans, directeur général adjoint, en charge notamment de l'ambitieux chantier de réorganisation des réseaux de détail en France, a annoncé lundi son intention de démissionner du groupe bancaire d'ici la fin juin. Ce jeune dirigeant de 45 ans, entré à la Société générale en 2018, ne verra donc pas l'achèvement du projet phare du plan stratégique Vision 2025 et qui devait être son bâton de maréchal pour de plus hautes fonctions.

Las, la décision surprise de Frédéric Oudéa l'an dernier de ne pas solliciter, en juin prochain, un autre mandat de directeur général a contrarié les ambitions de Sébastien Proto, longtemps présenté comme son dauphin présomptif, le temps qu'il imprime sa marque. Il n'en aura pas eu vraiment le temps.

En effet, au terme d'une compétition plus ouverte que prévu, le conseil d'administration avait finalement choisi, en septembre dernier, de désigner Slawomir Krupa, directeur général adjoint en charge de la banque d'investissement et des marchés, et vieux routier de la banque (mais pas encore quinqua), comme successeur de Frédéric Oudéa. Dès lors se posait la question de l'avenir au sein du groupe de l'autre finaliste à la candidature pour le poste, Sébastien Proto.

Succession de départs

Ce dernier aura donc attendu la publication des résultats annuels de la banque et surtout la mise en œuvre juridique de la « nouvelle banque » de détail à partir du 1er janvier, née de la fusion des réseaux Société générale et Crédit du Nord, pour annoncer sobrement son départ. Il s'ajoute d'ailleurs à une liste de départs déjà longue au comité de direction. Depuis l'annonce du prochain départ de Frédéric Oudéa, la directrice de la communication et des ressources humaines, Caroline Guillaumin, et la directrice général adjointe Gaëlle Olivier, en charge des opérations, ont également quitté la banque.

Ces postes n'ont pas été pourvus pour l'instant. Toutefois, Marie-Christine Ducholet, ex patronne du réseau Société générale, a été récemment promu directrice de la nouvelle banque. Il reviendra à Slawomir Krupa de constituer sa nouvelle équipe dirigeante dans les prochains mois.