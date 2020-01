Crédit Mutuel : l'Alliance fédérale rejointe par deux nouvelles fédérations

Crédit Mutuel Alliance Fédérale, principale entité du groupe bancaire mutualiste et dont le siège est à Strasbourg, a annoncé lundi l'arrivée comme prévu dans son giron de deux nouvelles fédérations régionales, celles d'Antilles-Guyane et Massif Central. Avec ce rapprochement effectif au 1er janvier, qui avait déjà été acté au cours des derniers mois, "Crédit Mutuel Alliance Fédérale est désormais l'alliance de 13 fédérations du Crédit Mutuel", qui compte au total 18 fédérations régionales, a précisé le groupe dans un communiqué de presse.

Depuis le début des années 2000, le groupe Alliance Fédérale, qui s'appelait auparavant Crédit Mutuel-CM11, n'a cessé d'attirer de nouvelles fédérations dans son orbite pour devenir peu à peu l'entité dominante du groupe bancaire mutualiste.

Quelque 26 millions de sociétaires et clients

Ce faisant, "Crédit Mutuel Alliance Fédérale compte désormais un réseau de 4.440 caisses et agences bancaires au service de 26 millions de sociétaires et clients", est-il ajouté. Dans le détail, "Crédit Mutuel Antilles-Guyane est composée de 26 caisses locales : 16 en Martinique, sept en Guadeloupe, deux en Guyane et une à Saint-Martin" et revendique plus de 155.000 sociétaires et clients, souligne le communiqué.

De son côté, Crédit Mutuel Massif Central couvre au travers de 30 caisses locales et de 4 bureaux, les départements de l'Allier, du Puy-de-Dôme, du Cantal et de l'Aveyron. La Fédération compte 112.000 sociétaires et clients.

Le cas singulier du Crédit Mutuel Massif Central

Le cas du Crédit Mutuel Massif Central est singulier : après avoir été longtemps dans le giron du groupe Crédit Mutuel Arkéa, basé à Brest et qui regroupe quant à lui les fédérations Bretagne et Sud-Ouest, Massif Central à décidé courant 2018 de rejoindre les rangs du groupe Alliance Fédérale à l'issue d'une passe d'arme particulièrement houleuse avec Arkéa, lui-même en pleine tentative de quitter le groupe bancaire mutualiste.

Après des années de conflit ouvert et de procédures judiciaires en cascade, Arkéa a en effet annoncé en janvier 2018 avoir engagé une procédure de désaffiliation du groupe Crédit mutuel, qui n'a toutefois toujours pas abouti à ce stade.