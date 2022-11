Faillite de FTX : la BCE ne voit pas de contagion à l'ensemble des marchés financiers

Jusqu'à présent, [la faillite de FTX] n'a pas eu d'incidence en termes de stabilité financière pour les marchés financiers au sens large », a déclaré Luis de Guindos, le vice-président de la Banque centrale européenne (BCE), lors d'une conférence téléphonique en marge de la présentation d'un rapport semestriel sur la stabilité financière. Le haut fonctionnaire de Francfort a même ajouté que « mes impressions sont que (les suites de la faillite de FTX) sont circonscrites à l'espace des cryptomonnaies ».

La gardienne de l'euro se montre et montre donc qu'il faut rester calme face à la chute de la deuxième plus grosse plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde. Mais Luis de Guindos prévient tout de même qu'il existe des canaux qu'il qualifie « d'obscurs » entre l'espace des cryptomonnaies et le reste du marché financier, ce qui amène les banques centrales à « examiner attentivement » ces risques.

La chute de FTX eu un fort retentissement et la menace d'un effet domino qui mènerait à la ruine d'autres entreprises à la ruine est bien présente selon certains analystes. Vincent Boy, analyste de marché chez IG market estime ainsi que « la chute de FTX va entraîner des faillites en cascade dans le secteur, mais également au sein de la finance traditionnelle et dans une multitude d'autres secteurs, qui avaient investi dans les cryptomonnaies ou avaient un lien avec le secteur. A titre d'exemple, le fonds de pensions des enseignants canadiens avait investi 95 millions de CAD dans FTX. »

Une plateforme de grande envergure qui ne peut pas rembourser ses clients

Cette plateforme créée par Sam Bankman-Fried (SBF)en 2019 permettait aux particuliers et aux entreprises d'investir dans des cryptomonnaies mais aussi dans des produits d'investissements en cryptos proposant d'obtenir des rendements passifs. Problème, les investisseurs ayant déposé des fonds sur la plateforme se sont retrouvés dans l'incapacité de retirer leurs fonds le 8 novembre, suite à une panique qui a poussé de nombreux investisseurs à retirer leurs fonds de la plateforme et à vendre leurs FTT, la cryptomonnaie émise par FTX. Trois jours plus tard, le 11 novembre, la société de SBF s'est finalement placée sous la protection de la loi sur les faillites.

Depuis, les particuliers mais aussi les entreprises qui ont placé l'argent de leurs clients dans les produits financiers de FTX sont dans l'incapacité de retirer leurs fonds. En effet, d'après l'ancien responsable des ventes institutionnelles de FTX, Zane Tackett, 8,88 milliards de dollars déposés par les clients seraient encore retenus par la plateforme qui ne possède que 900 millions de dollars d'actifs liquides et 5 milliards d'actifs peu voire très peu liquides. Impossible donc pour FTX de rembourser ses clients pour le moment. « Dans le meilleur des cas, je pense qu'ils ne pourront récupérer que 15 à 20% de leurs montants déposés sur FTX », confie Stanislas Barthelemi, consultant cryptos chez KPMG à La Tribune.

De nombreuses entreprises ont déjà annoncé avoir des fonds bloqués sur FTX. Des entreprises de l'écosystème comme la plateforme d'échange Nestcoin qui déclare avoir 4 millions d'euros bloqués sur FTX mais aussi des acteurs de la finance traditionnelle comme le Hedge fund Galois Capital qui a annoncé avoir 100 millions de dollars bloqués sur FTX, soit la moitié de ses fonds. Des déclarations qui se font cependant au compte-goutte et qu'il est difficile de chiffrer. FTX bloquerait l'argent de plus d'un million de créanciers d'après CNBC.