Une levée de fonds géante valorise Klarna à plus de 30 milliards de dollars

La start-up suédoise voit avec sa nouvelle levée de fonds sa valorisation multipliée par trois en six mois. (Crédits : Klarna)

La fintech suédoise, spécialisée dans le paiement et chantre du « achetez maintenant, payez plus tard » vient de boucler une gigantesque levée de fonds d’un milliard de dollars. Une opération qui valorise la société à 31 milliards, contre 10 milliards il y a peine six mois lors d'une précédente levée de fonds.