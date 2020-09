Klarna devient la première fintech européenne valorisée plus de 10 milliards de dollars

La crise ne refroidit pas l'appétit des investisseurs pour les fintech, ces start-up qui entendent bousculer le monde de la finance. L'entreprise suédoise Klarna, spécialiste des paiements en ligne et connue pour son service "achetez maintenant, payez plus tard", vient d'officialiser un tour de table de 650 millions de dollars. Le plus important réalisé par une fintech de la scène européenne. Cette opération la valorise 10,6 milliards de dollars, contre 5,5 milliards de dollars lors de sa précédente augmentation de capital, il y a un peu plus d'un an.

Quatrième fintech la plus valorisée dans le monde

Klarna qui était déjà la fintech la plus valorisée du Vieux Continent, à égalité avec Revolut, devance désormais largement la néobanque...