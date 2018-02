La Pologne, premier Etat à émettre un second "green bond"

En décembre 2016, la Pologne avait été le premier Etat au monde à émettre un emprunt vert, d'un montant de 750 millions d'euros, grillant la politesse à la France, qui avait débarqué peu après, début janvier 2017, pour émettre le plus gros green bond souverain, toujours inégalé. Nouvelle première pour l'Etat polonais qui est cette fois-ci le premier pays à revenir sur les marchés obligataires et émettre un deuxième green bond, d'un montant d'un milliard d'euros. Les îles Fidji ont été le troisième pays au monde et le premier émergent à lancer un emprunt vert en octobre dernier. Le Nigéria a émis en décembre des obligations climat, les premières du genre en Afrique.

La demande a été forte pour l'opération polonaise, représentant 3,2 milliards d'euros. Ce sont les investisseurs français qui ont le plus souscrit à cette émission (23,5% de l'allocation), devant les allemands (19%), essentiellement des gérants d'actifs et des banques. L'opération a été pilotée par BNP Paribas, Citigroup, Commerzbank, Société Générale CIB et PKO Bank. Les fonds seront utilisés "pour financer des projets environnementaux" indique le ministère des Finances polonais.

De son côté, la France n'a pas été émis de nouvel emprunt vert mais a élargi le premier : l'encours de cette "OAT vert" s'élève désormais à 9,7 milliards d'euros, a annoncé l'Agence France Trésor.

Record d'émissions en 2017

Dans les milieux bancaires, on attend de nouveaux emprunts verts souverains en Europe cette année, peut-être les Pays-Bas, la Belgique, l'Irlande ou la Suède. En Afrique, on parle également du Maroc et du Kenya.

Le marché des green bonds a atteint un niveau record l'an dernier, à 155,5 milliards de dollars, en hausse de 78%, selon la Climate Bonds Initiative. C'est le français Crédit Agricole CIB qui ressort comme le premier arrangeur d'obligations vertes (hors marchés des municipalités américaines), devant HSBC et BNP Paribas. Depuis le début de l'année, plus de 8 milliards de dollars ont été émis. L'agence de notation Moody's table sur une croissance de 60% cette année et plus de 250 milliards de dollars de green bonds.

