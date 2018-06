Les banques américaines passent haut la main les stress tests

Rassurée. La Réserve fédérale américaine, banque centrale et superviseur des institutions financières, a fait subir ses tests de résistance aux 35 plus grands établissements du pays, dont les géants de Wall Street JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America, Goldman Sachs, mais aussi plusieurs filiales de banques étrangères, comme Barclays, BBVA, Deutsche Bank, HSBC, Santander ou encore BNP Paribas USA. Et toutes ont montré qu'elles sont "fortement capitalisées". La Fed avait encore noirci le scénario de "stress" : une récession mondiale sévère se traduisant par un taux de chômage grimpant de 6 points à 10% aux Etats-Unis et une accentuation de la pente de la courbe des taux américains.

Les 35 banques passées au crible, qui représentent 80% des actifs bancaires américains, essuieraient en tout des pertes sur prêts de 578 milliards de dollars, mais leurs fonds propres "durs" (Common Equity Tier 1) resteraient bien au-dessus des niveaux requis, à 7,9% en moyenne, contre 12,3% à fin 2017.

"En dépit d'un scénario très difficile et d'autres facteurs pris en compte dans le test cette année, les niveaux de fonds propres des firmes après une hypothétique récession mondiale sévère sont supérieurs à ceux des années précédant la plus récente récession", a déclaré Randal Quarles, le vice-président de la Fed en charge de la régulation bancaire, dans un communiqué.

Coussin de sécurité

Depuis 2009, les 35 banques testées ont augmenté de 800 milliards de dollars leurs fonds propres. C'est la huitième édition de tests de résistance menés depuis la crise.

Même la Deutsche Bank, dont les autorités financières américaines se sont récemment inquiété de la "fragilité", a réussi les tests.

"Le capital est crucial pour les organisations bancaires, le système financier et l'économie, car il agit comme un coussin pour absorber les pertes et permet de s'assurer que ces pertes sont supportées par les actionnaires [et non les contribuables, ndlr]" insiste la Fed dans son communiqué.

[Extrait des résultats des stress tests des 35 principales banques américaines. Crédit : Fed]